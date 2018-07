Jogador de basquete do Flamengo é afastado por tumor RIO - O Flamengo anunciou nesta quarta-feira o afastamento do ala/pivô Guilherme Teichmann da sua equipe adulta de basquete para que o jogador trate um recém-descoberto tumor testicular e passe por uma cirurgia de extração na próxima semana. Reserva do argentino Federico Kammerichs, Teichmann era um dos favoritos a ganhar espaço com a volta de Leandrinho à NBA.