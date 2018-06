Jogador do Corinthians aproveita título e protesta por 100 dias da morte de Marielle

O armador Gustavinho aproveitou a comemoração do Corinthians pelo título da Liga Ouro de basquete para protestar e relembrar que na sexta-feira completou 100 dias da morte da vereadora Marielle Franco (PSOL) e de seu motorista, Anderson Pedro Gomes.

No momento em que foi erguer a taça de campeão do torneio, que dá ao clube o direito de disputar a primeira divisão da NBB, o jogador exibiu uma camisa com a pergunta: "Quem matou Marielle?"

Marielle e seu motorista foram executados em 14 de março. O caso, que é acompanhado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro ainda não foi esclarecido pela polícia e desde o acontecimento, várias manifestações ocorreram pelo Brasil e em redes sociais pedindo a solução do caso.

Na decisão da Liga Ouro, o Corinthians venceu o jogo 4 da série de melhor de cinco na decisão diante do São José, por 74 a 63.