Jogador do Hawks é eleito o melhor reserva da NBA

O ala Jamal Crawford, do Atlanta Hawks, foi eleito nesta terça-feira o melhor reserva da temporada da NBA. Ele ganhou fácil a votação entre os jornalistas que fazem a cobertura do campeonato, com 580 pontos entre os 610 possíveis. O brasileiro Anderson Varejão, do Cleveland Cavaliers, recebeu 126 pontos e ficou em terceiro lugar, atrás também de Jason Terry, do Dallas Mavericks, que somou 220.

Em seu primeiro campeonato no Hawks, Jamal Crawford aceitou o papel de reserva, algo novo em sua carreira de 10 anos na liga norte-americana de basquete. E fez um enorme sucesso, com médias de 31,1 minutos, 18,0 pontos, 2,5 rebotes e 3,0 assistências por jogo na temporada regular. Com isso, foi decisivo para a classificação do time de Atlanta para os playoffs.

"O que importa é a vitória. Você faz tudo o que for preciso para vencer", afirmou o jogador de 30 anos, ao falar sobre o fato de aceitar a condição de reserva no Atlanta Hawks. Antes, nos três times que defendeu na NBA, ele sempre foi titular: Chicago Bulls, New York Knicks e Golden State Warriors.

"Falei para Jamal que qualquer um pode ser titular. Mas não importa quem começa o jogo, e sim quem termina o jogo em quadra", afirmou o técnico do Hawks, Mike Woodson, que costuma deixar o melhor reserva da NBA no time que disputa os minutos finais das partidas.