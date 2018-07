Jogador dos Hawks culpa polícia por lesão que o tira dos playoffs

O ala Thabo Sefolosha culpou a polícia de Nova York pela fratura em sua perna direita que o deixará fora do resto da temporada da NBA. O jogador do Atlanta Hawks foi preso no episódio em que Chris Copeland, do Indiana Pacers, acabou esfaqueado em uma casa noturna da cidade, há uma semana, e disse que a brutalidade dos oficiais causou a grave lesão.

Sefolosha foi detido na época sob a acusação de impedir o trabalho dos policiais. Um vídeo que circula na internet mostra o ala sendo derrubado pelos oficiais e recebendo um golpe de cassetete em sua perna. Após passar por exames, o jogador foi diagnosticado com uma fratura e um problema nos ligamentos.

"Por conselho dos advogados, espero que vocês entendam que não posso discutir fatos do caso. Essas perguntas serão respondidas pelos meus advogados no tribunal", declarou o jogador, lendo um comunicado, em sua primeira manifestação após o incidente. "Vou simplesmente dizer que estou com muitas dores, tive uma lesão significativa e esta lesão foi causada pela polícia."

Por conta da contusão, Sefolosha ficará afastado do basquete até o fim da temporada, desfalcando o Atlanta Hawks, líder da Conferência Leste, nos playoffs. O experiente jogador, de 30 anos, é conhecido por sua boa defesa no perímetro e deverá fazer falta ao time da Geórgia.

"Estou desapontado por perder os playoffs. Odeio essa sensação de estar deixando meus companheiros na mão", disse o suíço. "Tem sido um momento difícil e aprecio o apoio que tenho recebido de todos. Sinto por não estar ao lado dos meus companheiros e quero me desculpar com eles pela distração que este incidente causou."

Ao ser perguntado sobre o vídeo da intervenção do policial, Sefolosha foi claro. "Eu não quero entrar em detalhes sobre nada, mas eu acho que o vídeo fala por si só", comentou.

Sefolosha e seu companheiro Pero Antic foram detidos na semana passada e liberados horas depois, sem a necessidade do pagamento de fiança. Eles estavam na casa noturna 1 OAK no dia em que Chris Copeland foi esfaqueado. O jogador do Indiana Pacers precisou passar por cirurgia e chegou a ficar na UTI, mas seu estado é estável.