Jogadores da NBA detonam Donald Trump após cancelamento de convite à Casa Branca

Após a polêmica envolvendo Donald Trump e Stephen Curry, armador do Golden State Warriors, outros jogadores da NBA saíram em defesa do colega de trabalho, criticando a decisão do presidente dos Estados Unidos de cancelar o convite à equipe de Oakland e atual campeã da NBA de visitar a Casa Branca.

Através das redes sociais, importantes atletas da NBA como LeBron James e Chris Paul detonaram Trump e demonstraram apoio a Curry. Outros jogadores já aposentados também utilizaram a internet para ciriticar o político, como Kobe Bryant e Baron Davis.

O atrito entre Curry e Trump começou quando o armador do Warriors demonstrou sua vontade de não ir à Casa Branca, na tradicional visita que os times campeões fazem ao presidente dos Estados Unidos. "Eu não quero ir. Isso faz parte do que eu acredito. Não se trata apenas de ir à Casa Branca, seria apenas uma conversa rápida, mas trata-se da organização, do time. É difícil dizer, porque não sei o que vamos fazer, mas minha crença continua a mesma", disse o atleta nesta sexta-feira.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) 23 de setembro de 2017

Seu 'vadio', @StephenCurry30 já disse que não vai! Portanto, não há convite. Visitar a Casa Branca era uma grande honra até você aparecer!

With everything that's going on in our country, why are YOU focused on who's kneeling and visiting the White House??? #StayInYoLane — Chris Paul (@CP3) 23 de setembro de 2017

Com tudo que está acontecendo no nosso país, porque você está preocupado com quem vai se ajoelhar e visitar a Casa Branca???

And I doubt he's man enough to call any of those players a son of a bitch to their face... — Chris Paul (@CP3) 23 de setembro de 2017

E eu duvido que ele é homem o suficiente para chamar qualquer um daqueles jogadores de 'filhos da mãe' na cara...

A #POTUS whose name alone creates division and anger. Whose words inspire dissension and hatred can't possibly "Make America Great Again" — Kobe Bryant (@kobebryant) 23 de setembro de 2017

Um #POTUS cujo nome sozinho cria divisão e raiva. Aquele cujas palavras inspiram divergências e ódio não pode "fazer a América grande de novo"

Your a Clown . @realDonaldTrump - and yo dumbass fired !! @StephenCurry30 For President !!! — Baron Davis (@BaronDavis) 23 de setembro de 2017

Você é um palhaço @realDonaldTrump - e você, idiota, está demitido!! @StephenCurry30 para presidente!!!

Still wondering how this guy is running our country.... — Draymond Green (@Money23Green) 23 de setembro de 2017

Ainda tentando entender como este cara está comandando nosso país....