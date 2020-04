Jogadores da NBA poderão voltar a treinar a partir de 1º de maio

Os jogadores da NBA poderão retornar às instalações de treinamento de suas respectivas equipes a partir da próxima sexta-feira, dia 1.º de maio, desde que os seus governadores locais não imponham uma ordem proibindo o retorno das atividades. Uma fonte em condição de anonimato revelou que quaisquer exercícios realizados serão voluntários e limitados a sessões individuais. As diretrizes da liga norte-americana de basquete sobre a retomada das atividades ainda não foram divulgadas oficialmente.

Mas, como certos estados e municípios começaram a afrouxar as restrições às medidas de isolamento social, a NBA decidiu que era hora de deixar os jogadores retornarem às quadras para treinar, mesmo que de forma limitada. Geórgia e Oklahoma estão entre os estados que permitiram a reabertura de algumas empresas e a expectativa é de que algumas cidades da Flórida também relaxem suas políticas de distanciamento social nos próximos dias, mesmo que as autoridades de saúde orientem que essas medidas estão sendo feitas muito rapidamente.

Para as equipes situadas nas cidades cujas regras de confinamento ainda impossibilitam o retorno aos treinamentos, a NBA disse que trabalharia para encontrar "arranjos alternativos".

O possível reinício das atividades em quadra não significa que a retomada dos jogos é iminente. Ainda assim, a decisão de deixar as equipes voltarem às suas instalações é um passo significativo, uma vez que muitos jogadores da NBA disseram que nem sequer tiveram acesso a uma cesta desde que a liga ordenou que as equipes fechassem suas instalações em 19 de março.

Jimmy Butler, ala/armador do Miami Heat, enviou cestas para seus companheiros de equipe no início deste mês, mas alguns outros atletas afirmaram que não tocaram em uma bola de basquete durante o período de confinamento. Por enquanto, não há indicação sobre quando todos os times poderão voltar aos trabalhos.

RETOMADA DA TEMPORADA

O comissário da NBA, Adam Silver, disse em várias ocasiões que a liga não espera poder decidir até maio, no mínimo, se a retomada da competição será possível. A temporada regular terminaria em 15 de abril e os playoffs começariam no dia 18.

A NBA suspendeu a temporada no dia 11 de março depois de Rudy Gobert, pivô francês do Utah Jazz, ter sido o primeiro atleta da liga a testar positivo para o novo coronavírus. Mais tarde, outros jogadores, técnicos e dirigentes também foram diagnosticados com a covid-19.

Dias depois da paralisação das partida, a NBA ordenou às equipes que fechassem as suas instalações, dizendo que a ordem deveria ser acatada em razão do "rápido desenvolvimento do coronavírus", seguindo a orientação das autoridades de saúde para "minimizar a propagação do vírus".

A Universidade Johns Hopkins, que rastreia o número de pessoas afetadas pela covid-19 com base em dados oficiais dos governos, apontou que há mais de 900 mil pessoas infectadas nos Estados Unidos, com cerca de 54 mil óbitos. Em todo o mundo, há quase 3 milhões de casos de coronavírus e o número de mortes pela doença já passou de 200 mil. A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que "atualmente não há evidências" de que indivíduos que se recuperaram do vírus não possam adoecer novamente.