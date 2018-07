Jogadores de basquete do Palmeiras se envolvem em briga com torcida rival

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - Após perder o primeiro jogo da série contra o São José, pelas oitavas de final do NBB (Novo Basquete Brasil), o Palmeiras amargou mais uma derrota nesta quarta-feira e encerrou a partida de forma dramática: os jogadores do time da capital entraram em confronto com a torcida do São José. A briga só parou após a intervenção da Polícia Militar.

A confusão teve início após os jogadores do Palmeiras responderem às provocações dos torcedores rivais. A torcida passou a atirar objetos em direção ao armador argentino Maxi Stanic e seus companheiros pularam o alambrado em direção aos baderneiros. Após trocarem empurrões e socos, jogadores e torcedores foram separados pela Polícia Militar. O comissão do NBB na partida, Edemilson Vermelho, comprometeu-se a enviar o DVD com a gravação da partida à Liga para averiguar se deve haver punição para um (ou ambos) dos clubes.

A vitória do São José por 80 a 70 marcou o segundo jogo da série, que coloca o time do Vale do Paraíba em vantagem por 2 a 0. Os dois próximos confrontos acontecem em São Paulo, com mando do Palmeiras.