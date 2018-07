Jogadores do Cavs dizem que clima festivo do Warriors incentivou vitória

Os jogadores do Cleveland Cavaliers foram taxativos ao comentar a postura do Golden State Warriors após a vitória no Jogo 4 da série decisiva da NBA. De acordo com o time de Ohio, o clima de "já ganhou" do adversário incomodou e foi fundamental para buscar o triunfo por 137 a 116, que forçou um Jogo 5 e manteve a série viva.

"Você coloca uma provocação ali e, é claro, adiciona um pouco de motivação extra", garantiu Kyrie Irving após o triunfo de sexta-feira. "Você nos dá um dia a mais e estaremos prontos. Este gosto não teria sido o mesmo se tivéssemos perdido em casa e eles tivessem celebrado na nossa quadra."

Kyrie Irving fez referência às declarações de Draymond Green. O ala/pivô do Warriors afirmou que "seria muito bom" vencer o Jogo 4 da final, "varrer" o Cavaliers e celebrar novamente na quadra do adversário, como aconteceu na decisão de dois anos atrás.

LeBron também admitiu que a declaração do adversário motivou o Cavaliers, mas o astro tratou o assunto com mais naturalidade. "Eu não ouvi (a declaração do Green), mas os outros rapazes ouviram e me disseram que não queriam deixá-lo estourar champagne em nosso vestiário. Veio do Draymond, tudo bem. Este é o jeito do Draymond", considerou.

Com o triunfo em casa, o Cavaliers impediu o título e a campanha perfeita do Warriors, que sofreu sua primeira derrota nestes playoffs. Agora, o time de Cleveland precisa vencer novamente na segunda-feira, em Oakland, para forçar o Jogo 6, novamente em casa.