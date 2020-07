Jogadores planejam se ajoelhar durante o hino nos jogos de retomada da temporada da NBA

Em meio ao cenário de protestos por igualdade social que ocorrem no mundo todo, os jogadores da NBA planejam fazer um gesto significativo nos jogos que marcam a volta dos seus times à temporada 2019/2020 da liga. Segundo o jornalista Brad Turner, do Los Angeles Times, os atletas pretendem se ajoelhar durante a execução do hino dos Estados Unidos antes do início dos duelos.

As franquias que ocupam as primeiras oito posições da competição se reuniram para discutir a questão, de acordo com o jornalista. Em ordem de classificação, são elas: Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers, Boston Celtics, Denver Nuggets, Utah Jazz e Miami Heat, respectivamente.

Diversos jogadores, incluindo o astro dos Lakers, LeBron James, têm usado suas entrevistas para trazer luz a assuntos como desigualdade e injustiças sociais. Eles também têm pedido pelas prisões dos policiais da cidade de Louisville envolvidos na morte de Breonna Taylor.

Complementando o ato de ajoelhar durante o hino, a maioria dos jogadores vestirá suas camisas com mensagens características dos protestos que ocorrem mundialmente, como "Igualdade", "Não consigo respirar" e "Diga Seus Nomes". A frase "Vidas Negras Importam" já tem sido utilizada na quadra principal onde atualmente ocorrem os confrontos da liga na bolha em Orlando, na Flórida.