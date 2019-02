Jogo das Estrelas do NBB começa com rivalidade Brasil x Argentina

Começa nesta sexta-feira, no tradicional Ginásio Pedrocão, em Franca, a 11ª edição da maior festa do basquete brasileiro: o Jogo das Estrelas do NBB. Para 2019, a principal novidade fica por conta do Desafio Interligas, que reunirá os melhores atletas sub-23 das ligas do Brasil e da Argentina. A partida se junta aos já tradicionais torneios de 3 pontos, enterradas e desafio de habilidades. Todas as atrações acontecem um dia antes jogo principal, que coloca frente a frente os melhores brasileiros e estrangeiros que atuam no País. O confronto entre NBB Brasil e NBB Mundo está marcado para sábado, 9, a partir das 14h, e terá como atração no intervalo o show da banda Atitude 67.

O jogo entre as grandes revelações do basquete sul-americano marcará a primeira exibição da dupla Yago (Paulistano) e Digi (Franca) do mesmo lado em solo brasileiro. Os dois mais badalados prospectos do País já atuaram juntos em 17 oportunidades com a camisa da seleção, mas todas no exterior. Outros nomes como Georginho (Paulistano), Ruivo (Pinheiros) e Dikembe (Paulistano) também fazem parte do time nacional.

Pelo lado dos 'hermanos', a grande aposta fica por conta de ala-pivô Agustin 'Pipi' Barreiro, do Boca Juniors, que soma 22,4 pontos por jogo na liga de desenvolvimento argentina.

Torneio de 3 pontos

Cada arremessador tem 60 segundos para tentar 25 chutes, sendo cinco de cada ponto diferente da quadra. Cada bola que cai vale 1 ponto, no entanto, existem algumas bolas coloridas que valem dois pontos na contagem. Ganha quem tiver a maior pontuação.

Estão na disputa David Jackson (Franca), Betinho (Pinheiros), Farad Cobb (Basquete Cearense), Zach Graham (Brasília), Felipe Vezaro (Joinville) e o atual vice-campeão Jefferson William (Bauru). Atual campeão, Rafael Hettsheimeir (Franca) está lesionado e não poderá defender seu título.

Torneio de enterradas

Com um total de oito participantes, a competição de enterradas é uma das que mais levanta o público. Com total liberdade para execução, os jogadores vão se enfrentando em duelos eliminatórios de 1 contra 1. O vencedor será quem mais impactar o júri, formado por ex-atletas ou em atividade e celebridades.

Confronto 1 - Mogi (Botafogo) x Che Bob (Minas)

Confronto 2 - Max (Joinville) x Cipolini (Franca)

Confronto 3 - Paulo (Basquete Cearense) x Georginho (Paulistano)

Confronto 4 - Douglas (Corinthians) x Gui Bento (Corinthians)

Desafio de Habilidades

Novamente no formato 'baixinhos e gigantes', o torneio de habilidades é a oportunidade dos atletas mostrarem seu talento com a bola laranja. Esta competição é disputada no modelo 1 x 1 e vence sua bateria quem terminar antes o percurso que consiste em: superar quatro obstáculos, acertar um passe direto dentro de um aro e depois cruzar a quadra e acertar um arremesso de 3 pontos. Os jogadores estão divididos por tamanho para esta disputa. Atual campeão, Murilo (Botafogo) está fora de combate e não poderá lutar pelo bi.

Gigantes

Confronto 1 - Pilar (Vasco) x Olivinha (Flamengo)

Confronto 2 - Wesley (Minas) x Márcio (São José)

Baixinhos

Confronto 3 - Yago (Paulistano) x Cauê Borges (Botafogo)

Confronto 4 - Fuller (Corinthians) x Alexey (Sesi Franca)

Ingressos e transmissão de TV

A programação de sexta-feira terá transmissão ao vivo de ESPN e Fox Sports, a partir das 19h. Os ingressos para as atrações deste dia ainda estão disponíveis e custam de 10 a 15 reais. Já para o Jogo das Estrelas, o valor dos ingressos varia entre 20 a 25 reais.