Jogo das Estrelas do NBB será disputado em Franca

Com capacidade para 8 mil torcedores, o ginásio Pedro Morilla Fuentes, o "Pedrocão", receberá os eventos dos dois dias. No primeiro, haverá a disputa dos Torneios de 3 Pontos e de Enterradas, além do estreante Desafio de Habilidades, envolvendo os principais armadores da competição.

O principal evento do Jogo da Estrelas acontecerá no segundo dia, no sábado. Neste ano, a partida colocará frente a frente os brasileiros, na equipe NBB Brasil, e os estrangeiros que jogam no País, no NBB Mundo.

Para ter o direito de sediar o evento, Franca precisou superar Londrina (PR), Vitória (ES), Vila Velha (ES), Fortaleza (CE) e Natal (RN), que também pretendiam receber o Jogo, mas foram preteridas pela Liga Nacional de Basquete.