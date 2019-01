Jogo das Estrelas do NBB terá duelo entre Brasil e Argentina sub-23

O Jogo das Estrelas do NBB de 2019 terá uma novidade. Além da partida entre NBB Brasil e NBB Mundo e dos torneios de habilidades, três pontos e enterradas, o Desafio Interligas - Novas Estrelas - vai reunir os principais destaques sub-23 das ligas nacionais de Brasil e Argentina.

A partida será no primeiro dia do evento, na sexta-feira, 8 de fevereiro, no Ginásio Pedrocão, em Franca, às 19 horas, com transmissão da ESPN e do Fox Sports.

A equipe brasileira terá os armadores Yago (Paulistano), Ruivo (Pinheiros) e Georginho (Paulistano), os alas Vezarinho (Joinville), Didi (Franca), Mogi (Botafogo) e Danilo Sena (Pinheiros), os alas/pivôs Douglas Santos (Corinthians) e Gui Abreu (Franca), e os pivôs Dikembe (Paulistano), Mamedes (Pinheiros) e Victão (Paulistano).

A convocação foi realizada pelo técnico Helinho, que será o treinador, com participação de Beto Jayme (Paulistano) e David Pelosini (Pinheiros), últimos campeões da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), que serão auxiliares na disputa.

"Esse desafio é mais um fruto da excelente relação que temos com a Liga Argentina. Juntos já fizemos a Taça Interligas de Desenvolvimento do ano passado e foi muito bom para ambos os lados. Agora será novamente muito bom colocar nossos jovens talentos à mostra no Jogo das Estrelas em um duelo que, além de extremamente atrativo para o público, será de total valia para o desenvolvimento deles", afirmou o presidente da Liga Nacional de Basquete, Kouros Monadjemi.

O desafio será sub-23 porque é o limite de idade da Liga de Desarollo (LDD), a versão argentina da LDB. O mesmo caso se deu para a Taça Interligas de Desenvolvimento entre Paulistano e Quimsa, realizado em junho de 2018, com vitória brasileira por 74 a 65.

Neste ano, o Jogo das Estrelas voltará a ser dividido em dois dias. Na sexta serão realizados os torneios individuais - habilidades, três pontos e enterradas - e o Desafio Interligas. Já no sábado, dia 9 de fevereiro, às 14 horas, acontecerá o duelo entre NBB Brasil e NBB Mundo, com transmissões da Band, ESPN e FoxSports.