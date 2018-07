Jogo de basquete entre Brasil e China acaba em briga generalizada

Reprodução

Jogadores da China partem para a briga; brasileiros tiveram de ser escoltados do ginásio

XUCHANG - A equipe do Joinville, que representou a seleção brasileira masculina de basquete em uma série de três amistosos na China, passou nesta terça-feira por momentos de tensão. O jogo contra a seleção chinesa, na cidade de Xuchang, acabou em pancadaria e a delegação do Brasil precisou fugir do ginásio.

Foi o terceiro amistoso entre as duas seleções. No primeiro, a China venceu por 92 a 78. Depois, o Brasil ganhou por 99 a 93. Dessa vez, porém, o jogo não durou nem um minuto. Quando os brasileiros estavam com 4 a 2 no placar, começou uma briga generalizada na quadra, acabando com o duelo.

Insatisfeitos com a condução do jogo, os brasileiros tentaram deixar a quadra e foram agredidos pelos chineses. Depois de 20 minutos, conseguiram abandonar o ginásio, lotado com três mil pessoas, em direção ao hotel em Xuchang. Lá, permaneceram cercados por militares chineses.

A delegação brasileira deve embarcar nesta quinta-feira - durante a madrugada, sendo o horário de Brasília - e tem previsão de chegada ao Brasil apenas na sexta.