Jogo de calouros da NBA tem show de enterradas e MVP com 25 rebotes

NOVA ORLEANS - O fim de semana do All-Star Game começou nesta sexta-feira com o jogo envolvendo os rookies (novatos) e os jogadores que estão em seu segundo ano na NBA. A vitória acabou com o time treinado por Grant Hill, ex-astro da NBA, que superou Chris Webber, outro jogador emblemático da liga entre os anos 90 e 2000. Final: 142 a 136.

O grande destaque do jogo acabou sendo quem mais sério jogou. Andre Drummond, pivô do Detroit Pistons, resolveu que faria história e acabou conseguindo pegar 25 rebotes, um recorde em partidas de calouros na NBA, superando a marca de DeJuan Blair, que, em 2010, havia pego 23 rebotes. Para se ter uma ideia, o time de Webber somou 30 rebotes, apenas. Drummond ainda anotou 30 pontos para ser eleito o MVP (jogador mais valioso) do jogo.

Pelo outro time, o grande destaque ficou para o ala Tim Hardaway Jr., do New York Knicks. Vindo do banco de reservas, ele acertou nada menos do que sete bolas de três e terminou o jogo com 36 pontos, sendo o cestinha do jogo.

O armador Damian Lillard, que fez história no All-Star Game ao ser selecionado para participar de todos os eventos do fim de semana, também foi bem, com 13 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. Neste sábado, o jogador do Portland Trailblazers joga o desafio de enterradas, o concurso de três pontos e o desafio de habilidades. No domingo, disputa a partida principal do All-Star Game.