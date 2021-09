Jogo do Campeonato Paulista de basquete é interrompido após briga entre jogadores; veja

O jogo entre Osasco e Liga Sorocabana precisou ser interrompido faltando sete minutos para seu encerramento após uma briga generalizada entre os jogadores tomar conta da quadra. A partida era válida pelo Campeonato Paulista e aconteceu no ginásio Wlamir Marques, na sede do Corinthians, no Parque São Jorge.

A briga começou após uma falta mais ríspida cometida pela Liga Sorocabana, que gerou uma forte reação dos adversários. Jogadores das duas equipes foram punidos, restando apenas três aptos pelo lado da equipe de Sorocaba e outros dois pelo time de Osasco. Houve troca de socos e empurrões de ambas as partes. A confusão não ficou restrita a apenas um lado da quadra.

Em vídeo, é possível ver que, após uma tentativa de ponto do Osasco, um atleta da Liga Sorocabana vai ao chão. Em seguida, uma troca de empurrões na região do garrafão culmina em confusão. A briga se estende a componentes do banco de reservas e percorre toda a quadra. Veja o vídeo:

O jogo entre Liga Sorocabana e Osasco foi finalizado 7 minutos antes do previsto, devido a mais uma confusão generalizada. pic.twitter.com/JseCHa9Elt — Esporte Clube Basquete (@ECBasquete) September 19, 2021

Sem poder dar continuidade ao jogo, o árbitro encerrou o confronto. No momento da interrupção, o placar apontava vitória do Osasco por 51 a 45. Mais tarde, a Federação Paulista de Basketball (FPB) informou que o marcador seria mantido e a vitória dada para a equipe osasquense.

Liga Sorocabana e Osasco possuem as piores campanhas do torneio estadual paulista. O Osasco está à frente, tendo conquistado quatro vitórias em 12 jogos. Já a equipe de Sorocaba perdeu todos os seus 12 confrontos até aqui. O resultado negativo deste domingo complica ainda mais a vida da equipe, que volta às quadras na próxima terça-feira, às 19h30. O adversário será o Mogi.

O Osasco, por sua vez, terá mais dias para se reabilitar e buscar melhores resultados pelo Campeonato Paulista. Sua próxima partida será na sexta-feira, mas o rival será o mesmo da Liga Sorocabana. O jogo, no entanto, será disputado em Mogi.