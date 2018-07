Joinville vence e encerra invencibilidade do Franca

Os cestinhas do duelo foram os alas Luis Gruber, de Joinville, e Rogério, de Franca, com 20 pontos cada. Também se destacou o pivô Shilton, que registrou um double double, com 15 pontos e 12 rebotes para os donos da casa.

A vitória em casa, na última partida do ano, foi comemorada pelo técnico do Joinville, Alberto Bial. "Foi o último jogo do ano, uma vitória, e que os ingredientes e a forma com que a gente conduziu a partida me deixaram muito feliz. O trabalho em equipe foi muito bem executado. Isso nos dá uma motivação enorme, porque nos faz acreditar que estamos jogando no mesmo nível das melhores equipes do Brasil", avaliou.

O Winner/Limeira também encerrou o ano com uma vitória. Jogando em casa, a equipe paulista superou o Vitória Basquete/CECRE, pelo apertado placar de 91 a 89. O maior pontuador do confronto foi o armador panamenho Muñoz, com 19 acertos para os visitantes. Pelos anfitriões, brilhou o ala Diego, com 18 pontos.

Em Belo Horizonte, o Interforce/Minas também se impôs em casa e bateu o Pinheiros/SKY, por 93 a 86. O armador Facundo Sucatzky comandou a vitória com 20 pontos e seis assistências. Mas o cestinha do jogo foi o ala/pivô Olivinha, com 26 acertos.

No interior de São Paulo, o São José/Unimed/Vinac venceu com facilidade o Vila Velha/Garoto/BMG/UVV, por 88 a 61, em São José dos Campos. O destaque do duelo foi o pivô Murilo, com 24 pontos. Pelo time capixaba, o ala Owens anotou 20 pontos.

Ainda neste domingo, o Flamengo fez a lição de casa e bateu o Paulistano/Amil por 116 a 76, no Rio de Janeiro. O ala/armador Betinho, da equipe visitante, foi o maior pontuador do jogo e da rodada, com 33 pontos. Pelos cariocas, brilhou novamente o ala Marcelinho, com 26 pontos.