Joinville vence em casa e empata série com o Minas nas oitavas do NBB

SÃO PAULO - Após perder a primeira partida das oitavas de final, o time de Joinville conseguiu se recuperar e venceu o Interforce/Minas, por 84 a 77, e deixou o confronto de oitavas de final do NBB igualado em 1 a 1.

O cestinha da partida foi o armador do Joinville, Manteguinha, que anotou 24 pontos, seguido do ala/armador Paulinho Boracini, com 17. O destaque do Minas foi o pivô Michel, que marcou um duplo-duplo de 18 pontos e 11 rebotes.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo equilibrados e com muitos erros nas bolas de 3, tendo os donos da casa fechando com seis pontos na frente, 33 a 27.

Depois do intervalo, o Joinville abriu 14 pontos de vantagem, relaxou, viu o Minas encostar, mas acabou vencendo a partida por uma diferença de sete pontos.

Joinville e Minas voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, às 20h, novamente em Santa Catarina, pelo terceiro jogo da série.