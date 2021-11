Jokic brilha, Nuggets vencem Heat fora e encerram série negativa na NBA

Eleito o MVP da temporada passada da NBA, o sérvio Nikola Jokic comandou o Denver Nuggets na vitória sobre o Miami Heat, fora de casa, por 120 a 111, na noite desta segunda-feira. Em jogo com muitos desfalques, o time anfitrião não contou com Markieff Morris, com quem Jokic havia se desentendido há três semanas.

O jogador do Heat está afastado das quadras desde o dia 8, quando as duas equipes se enfrentaram. Na ocasião, Morris acertou um empurrão em Jokic, que devolveu uma ombrada em suas costas. O atleta do Miami chegou a ir ao chão e sofreu uma lesão no pescoço. A partida desta segunda foi a 11ª seguida sem o jogador em quadra.

Por causa, havia expectativa de como seria a recepção da torcida local a Jokic. Para evitar maiores preocupações, o sérvio surpreendeu ao levar "guarda-costas" para o jogo. Seus dois irmãos sentaram na primeira fileira logo atrás o banco dos Nuggets para proteger o jogador. A partida havia sido precedida de discussões entre os sérvios e a família de Morris, com direito a ameaças de ambos os lados.

Mais "tranquilo" com a proteção dos irmãos, Jokic se destacou com seus 24 pontos, 15 rebotes e sete assistências. Os Nuggets estiveram em quadra sem Michael Porter Jr. e Jamal Murray. Do outro lado, Bam Adebayo foi o destaque, também com 24 pontos, além de 13 rebotes e seis assistências. Os anfitriões não tiveram Jimmy Butler e Tyler Herro em quadra.

24 PTS | 15 REB | 7 AST | 64.3 FG% Welcome back, MVP. pic.twitter.com/zdg7Mqjhll — Denver Nuggets (@nuggets) November 30, 2021

Com o resultado, o Denver Nuggets encerrou uma série negativa de seis jogos sem vitória. O time ocupa o nono lugar da Conferência Oeste, com o mesmo número de triunfos e derrotas: 10. Já a equipe de Miami está em terceiro no Leste, com 13 vitórias e oito derrotas.

Em outro grande jogo da noite, outro europeu foi o centro das atenções. O lituano Jonas Valanciunas comandou o triunfo do New Orleans Pelicans sobre o Los Angeles Clippers por 104 a 123, fora de casa. O jogador da Lituânia teve uma de suas melhores noites da carreira, com um "double-double" de 39 pontos, sua melhor marca até agora, e 15 rebotes. Além disso, ele converteu sete de oito tentativas de três pontos, outro recorde pessoal.

Para ajudar, Brandon Ingram também se destacou com 27 pontos e sete rebotes, ajudando os Pelicans a voltar a vencer. A equipe é a penúltima colocada da Conferência Oeste, com uma modesta campanha de seis triunfos e 17 derrotas. Do outro lado, os Clippers sofreram a segunda derrota seguida e perderam a chance de se aproximarem dos líderes da tabela. Em quinto lugar, a equipe de Los Angeles soma agora 11 triunfos e dez derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers 101 x 96 Orlando Magic

Miami Heat 111 x 120 Denver Nuggets

Chicago Bulls 133 x 119 Charlotte Hornets

Houston Rockets 102 x 89 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 100 x 98 Indiana Pacers

Dallas Mavericks 96 x 114 Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs 116 x 99 Washington Wizards

Utah Jazz 129 x 107 Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers 104 x 123 New Orleans Pelicans

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Brooklyn Nets x New York Knicks

Toronto Raptors x Memphis Grizzlies

Phoenix Suns x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x Detroit Pistons

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers