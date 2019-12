José Neto convoca seleção feminina para disputar o Pré-Olímpico de basquete

O técnico José Neto convocou 17 jogadoras nesta segunda-feira para a preparação para o Pré-Olímpico Mundial, que acontece entre os dias 6 e 9 de fevereiro de 2020, em Bourges, na França. A única novidade da lista em relação aos últimos torneios é Jeanne Morais, ala do Vera Cruz Campinas.

Cinco atletas terão de ser cortadas para fechar o grupo que vai brigar pela vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil vai encarar França, Austrália e Porto Rico. A estreia é no dia 6 de fevereiro, diante das porto-riquenhas. Três seleções se garantem na Olimpíada.

A preparação começa em 12 de janeiro, quando as jogadoras se apresentam para os treinos na Arena Carioca 1. O grupo fica reunido no Rio até 27 de janeiro. No dia seguinte, elas viajam para a Europa, onde vão disputar alguns amistosos de preparação antes do Pré-Olímpico.

A pivô Stephanie Soares estava nos planos de José Neto para o torneio, mas não pôde ser chamada por situações educacionais na Master's University, nos Estados Unidos. Já Nádia Colhado, pivô do Flammes Carolo-FRA, está lesionada.

"Há seis meses iniciamos um processo para que o basquete feminino pudesse voltar a jogar uma competição de nível mundial. Atingimos esta meta, mas temos um propósito ainda maior. Iremos com esse grupo continuar nossa preparação para buscar uma das vagas para Tóquio", afirmou José Neto. "Uma competição dura, mas estamos muito motivados e dispostos a enfrentar essas dificuldades por mais esse passo", completou.

Confira a lista de convocadas

Armadoras:

Débora Costa - Sesi Araraquara

Lays da Silva - Vera Cruz Campinas

Alana Gonçalo - Santo André

Alas/Armadoras:

Tainá Paixão - Sem clube

Isabela Ramona - Sem clube

Patrícia Teixeira - Vera Cruz Campinas

Alas:

Tatiane Pacheco - Ituano

Raphaella Monteiro - Ituano

Jeanne Flausino Morais - Vera Cruz Campinas

Alas/pivôs:

Damiris Dantas - Busan BNK Sum-KOR

Mariana Dias - Vera Cruz Campinas

Vitória Marcelino - Sampaio Basquete

Clarissa Santos - Asvel Lyon-FRA

Pivôs:

Erika Souza - IDK Gipuzkoa UPV-ESP

Maria Carolina Oliveira - Pró-Esporte Sorocaba

Jeniffer Nonato - Pró-Esporte Sorocaba

Juliana Maria - Vera Cruz Campinas