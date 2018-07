Jovens pivôs querem chance na seleção de basquete Com o corte de cinco pivôs da lista inicial de convocados e a possibilidade de perder também Vitor Faverani, que assinou com o Boston Celtics e vai jogar na NBA, o técnico Ruben Magnano procura alternativas para montar o grupo brasileiro que vai jogar a Copa América, a partir do dia 30 de agosto, na Venezuela.