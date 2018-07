J.R. Smith é eleito melhor reserva da temporada da NBA A NBA anunciou nesta segunda-feira que o ala/armador J.R. Smith, do New York Knicks, foi eleito o melhor sexto homem da temporada 2012/2013. O prêmio é dado ao jogador considerado o melhor reserva e já foi recebido por um brasileiro, o ala/armador Leandrinho Barbosa no torneio de 2006/2007.