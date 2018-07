Juiz contraria Donald Sterling e libera venda do Los Angeles Clippers

Levanas decidiu por permitir a venda apesar das objeções impostas por Donald Sterling, dono do Los Angeles Clippers. Por conta de declarações racistas, o proprietário foi punido pela NBA com uma multa de US$ 2,5 milhões, foi obrigado a vender a franquia e a se afastar da liga para sempre.

Acuado, Sterling aceitou a punição no primeiro momento e negociou a venda da franquia com Steve Ballmer, talvez pensando que a NBA pudesse voltar atrás na decisão de bani-lo do esporte. Mas, diante da postura rígida da liga, voltou atrás e tentou bloquear a transação, finalizada por sua esposa, Shelly Sterling.

Shelly conseguiu afastar Donald da tomada de decisões da franquia ao apresentar um relatório elaborado por dois médicos atestando a suposta incapacidade mental do empresário. Sterling, então, acionou a Justiça para tentar anular a venda - também ameaçou processar a NBA, a própria franquia e a esposa.

Nesta segunda, porém, ele sofreu grande revés ao ver o juiz Michael Levanas liberar a negociação. "Ela teve boas razões para acreditar que Donald concordava com a venda da equipe", declarou o juiz. "Eu não acredito que enfim terminou. Me sinto muito bem", comemorou Shelly.

Antes do julgamento, o técnico do Clippers, Doc Rivers, anunciara que deixaria o time caso Donald Sterling seguisse na presidência da franquia. Patrocinadores e até jogadores também indicaram que abandonariam o time se Sterling permanecesse no cargo que ocupava há 33 anos.