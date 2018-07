Justin Bieber rouba a cena no jogo das celebridades na NBA

LOS ANGELES - O ídolo teen canadense Justin Bieber foi a maior atração do jogo das celebridades do All-Star Game da NBA na sexta-feira, 19, no Staples Center, levando inclusive o troféu de MVP, dedicado ao melhor da partida.

Com apenas 16 anos e baixa estatura, o cantor se destacava pelo aspecto franzino em meio a ex-jogadores como Scottie Pippen, Chris Mullin e Rick Fox.

Apesar disso, Bieber não se intimidou e acertou uma cesta de três pontos logo no primeiro quarto da partida.

Para aplausos das fãs e do "treinador" Magic Johnson, o cantor adolescente marcou mais cinco pontos no último quarto, iniciando uma tentativa de reação do time da Conferência Oeste, que ainda assim perdeu para a equipe da Conferência Leste por 54 a 49.

Mesmo com a boa atuação, Bieber "sentiu a pressão" e errou uma bola de três que empataria a partida em 50 a 50 faltando 30 segundos para o fim do jogo.

No fim do confronto, o cantor recebeu o troféu de MVP e foi festejado pelos outros jogadores, para delírio de suas fãs.

A partida contou ainda com as presenças de atores de séries famosas nos Estados Unidos, como Ty Burrell ("Modern Family"), Rob Kardashian ("Keeping Up with the Kardashians") e Zach Levi ("Chuck").