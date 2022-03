Towns faz 60 pontos, bate recorde na temporada da NBA e Timberwolves reagem

Na briga por uma vaga direta nos playoffs, o Minnesota Timberwolves contou com uma atuação de gala de Karl-Anthony Towns na noite desta segunda-feira. O pivô marcou nada menos que 60 pontos, recorde da NBA nesta temporada e que ajudou os visitantes a vencerem o San Antonio Spurs por 149 a 139, no Texas.

Não bastasse a alta pontuação, Towns ainda obteve um "double-double" por registrar 17 rebotes. "Eu falei ao nosso treinador antes do jogo: 'Hey, me escute, precisamos vencer essa. Eu farei o que for preciso. Se eu precisar jogar 44, 48 minutos, eu jogarei. Esse foi o tipo de padrão mental que tivemos ao entrar em quadra. Eu precisava dominar, precisava estar no meu melhor", comentou o jogador de 26 anos.

Towns bateu seu recorde pessoal de pontos. Até então, seu máximo eram 56, em março de 2018. Na atual temporada, a maior marca era também de 56 pontos, divididas por Trae Young, do Atlanta Hawks, e LeBron James, do Los Angeles Lakers. O pivô dos Timberwolves se tornou o primeiro jogador da NBA a marcar 60 pontos e 17 rebotes desde que Shaquille O'Neal anotou 61 pontos e 23 rebotes para os mesmos Lakers em março de 2000.

Patrick Beverley e D'Angelo Russell também ajudaram a equipe visitante, com 20 e 19 pontos, respectivamente. Pelos Spurs, Keldon Johnson anotou 34 enquanto Dejounte Murray contribuiu com um "double-double" de 30 pontos e 12 assistências.

O 40º triunfo ajudou os Timberwolves a se manter na briga direta pela vaga nos playoffs. O time está em sétimo lugar da Conferência Oeste, a uma posição da zona de classificação, com 30 derrotas. Já os Spurs ficaram mais longe desta briga. Figuram em 12º na mesma tabela, com 26 triunfos e 43 revezes.

Também na noite desta segunda, o Golden State Warriors ganhou a quarta seguida e sustentou o embalo das últimas semanas ao superar o Washington Wizards por 126 a 112, em casa. Stephen Curry foi o nome do jogo, com seus 47 pontos, seis assistências e seis rebotes. Klay Thompson e Jordan Poole registraram 20 pontos cada.

Os Warriors seguem na terceira colocação do Oeste, com 47 vitórias e 22 derrotas. Seguem atrás do vice-líder Memphis Grizzlies e do líder Phoenix Suns, única equipe já confirmada nos playoffs.

Longe da classificação, o Los Angeles Lakers voltou a tropeçar. Em casa, foi batido pelo Toronto Raptors por 114 a 103. LeBron registrou 30 pontos e nove rebotes, mas não evitou a segunda derrota seguida do nono colocado do Oeste (29/39).

Na Conferência Leste, o Milwaukee Bucks voltou a vencer ao superar o Utah Jazz por 117 a 111, fora de casa. Como de costume, Giannis Antetokounmpo liderou os visitantes, com um "double-double" de 30 pontos e 15 rebotes. Jrue Holiday contribuiu com 29 pontos. Os Bucks ocupam a segunda lugar da conferência, com 43 vitórias e 26 derrotas.

