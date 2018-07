Kawhi Leonard é eleito melhor defensor da NBA pelo 2º ano seguido

Leonard recebeu 84 votos de primeiro lugar e somou um total de 547 pontos na eleição que envolveu 130 jornalistas dos Estados Unidos e do Canadá que acompanham a NBA. Ele superou Draymmond Green, do Golden State Warriors, que ficou em segundo lugar com 44 votos de primeiro lugar e 421 pontos no total.

Assim, eles repetiram o resultado da votação do ano passado. E o terceiro lugar na votação do melhor defensor da NBA ficou com Hassan Whiteside, do Miami Heat, com 83 pontos e dois votos em primeiro lugar.

Selecionado pela primeira vez para o All-Star Game da NBA neste ano, Leonard tem médias de 1,78 roubadas de bola, 5,5 rebotes defensivos e 0,99 bloqueios. No ataque, ele acumula 21,2 pontos e 2,6 assistências por jogo.

O ótimo desempenho defensivo de Leonard e do Spurs, que levou 92,9 pontos por jogo na temporada regular, ficou comprovado no último domingo, quando o time estreou nos playoffs com vitória sobre o Memphis Grizzlies, num duelo em que sofreu apenas 74 pontos.