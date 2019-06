Kawhi Leonard e Kevin Durant prometem agitar o mercado de agentes livres da NBA

Começa neste domingo, às 19 horas ( Brasília), o período onde as franquias podem negociar com os agentes livres da NBA. E assim como aconteceu nas finais, quando o Toronto Raptors derrotou o Golden State Warriors, Kawhi Leonard promete ser o centro das atenções. O ala de 27 anos, eleito melhor jogador da decisão, declinou de uma extensão automática com o time canadense, no valor de 21,3 milhões de dólares (R$ 82 milhões), e está analisando propostas.

Como a liga norte-americana de basquete obedece regras de teto salarial, nem todas as franquias estão aptas para contratá-lo ou fazer ofertas para as outras grandes estrelas disponíveis no mercado. Para Leonard, uma das possibilidades é o retorno aos Raptors, mas com um vínculo maior: de cinco anos e 190 milhões de dólares (R$ 731 milhões). Por ser o atual time do jogador, os atuais campeões têm a vantagem de poder oferecer um ano a mais de acordo.

Na imprensa dos EUA também existem rumores sobre uma volta do jogador à Califórnia, seu estado natal. O Los Angeles Lakers já demonstrou interesse em reunir o astro com LeBron James e sua recente aquisição, Anthony Davis.

Poucas horas antes da janela de transferências abrir, a ESPN dos EUA noticiou que Kawhi Leonard estaria conversando com Kevin Durant para os dois atuarem juntos no Los Angeles Clippers. Outro time que aparece nesta disputa é o New York Knicks, que tem 70 milhões de dólares (R$ 269 milhões) disponíveis em sua folha salarial. Vale lembrar que Durant se recupera de uma lesão no tendão de Aquiles do pé direito e deve perder toda a próxima temporada.

Quem também promete se movimentar é o Boston Celtics. Além de não chegar a um acordo com o pivô Al Horford, a equipe está muito interessada na contratação de Kemba Walker. O armador seria o principal alvo para substituir Kyrie Irving, que estaria negociando com o Brooklyn Nets.

Jimmy Butler, D'Angelo Russell, Tobias Harris, Brook Lopez, Nikola Vucevic e DeMarcus Cousins são outros nomes e que atraem atenção ao redor da liga.

Futuro

O brasileiro Nenê também abriu mão de seu contrato com o Houston Rockets, no valor de 3,8 milhões de dólares (R$ 14 milhões) mas ele já disse que considera a aposentadoria.