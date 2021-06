Kawhi Leonard e Paul George se destacam e Clippers desencantam diante dos Jazz

Bastou a série voltar para Los Angeles para Kawhi Leonard e Paul George aparecerem nas semifinais da Conferência Oeste da NBA. Com bela participação da dupla estrelar, os Clippers desencantaram diante do Utah Jazz, com imponente vitória por 132 a 106 que fez a diferença na série cair para 2 a 1.

A dupla colaborou com 65 pontos para a equipe, que foi para o intervalo com excelente vantagem de 64 a 49 após segundo período perfeito. Quando ameaçou uma reação, os Jazz viram que não teriam sucesso, mesmo com Donovan Mitchell certeiro. Os 30 pontos do armador de nada serviram numa noite para se esquecer em Los Angeles.

O ala Kawhi Leonard estava devendo uma boa aparição no confronto da semifinal e resolveu mostrar que a série está longe de terminar. Com a mão certeira, anotou 34 pontos e ainda dominou o garrafão ao pegar 12 rebotes. Fechou com um double-double e como o cestinha do jogo três.

Com o ala inspirado, o armador Paul George também cresceu e suas bolas começaram a funcionar contra os Jazz. Foram 31 pontos e cinco assistências no Staples Center. O ginásio será, também, o palco do jogo quatro, nesta segunda-feira.

Com a cirurgia do pivô Serve Ibaka, fora do restante da temporada, Leonard e George sabem que terão a missão de tentar reconduzir a equipe à virada na série. O primeiro passo foi bem dado, resta saber se vão manter o bom desempenho.

Do lado dos Jazz, que disputam a série sem o armador Mike Conley, machucado, a esperança é que a lesão sofrida por Mitchell, quando faltavam menos de oito minutos para o fim da partida, não seja nada grave. Ele saiu mancando de quadra após choque com Paul George.

A contusão ocorreu quando os Jazz tentavam uma reação final para tentar encostar no placar. Sem a estrela, porém, nada pôde fazer e acabou sofrendo 38 pontos no último período, fechando com amarga derrota.

Confira o resultado de sábado:

Los Angeles Clippers 132 x 106 Utah Jazz

Confira os jogos deste domingo:

Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets

Denver Nuggets x Phoenix Suns

Confira os jogos de segunda-feira:

Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers x Utah Jazz