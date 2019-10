Kawhi Leonard volta ao Canadá com os Clippers, mas perde dos Mavericks

Em seu retorno ao Canadá para um amistoso de pré-temporada da NBA, Kawhi Leonard saiu de quadra derrotado em Vancouver, quatro meses após liderar o Toronto Raptors ao título. Agora atuando pelo Los Angeles Clippers, ele e seus companheiros de time foram derrotados pelo Dallas Mavericks por 102 a 87, na noite desta quinta-feira.

Leonard exibiu atuação discreta, com apenas 13 pontos. Diante do desfalque de Paul George, Montrezl Harrell acabou sendo o cestinha da equipe, com 13 pontos. A dupla foi ofuscada por Luka Doncic e Kristaps Porzingis, ambos com um "double-double". O primeiro anotou 15 pontos e 13 rebotes, enquanto Porzingis contribuiu com 18 pontos e 13 rebotes.

Demonstrando uma atuação coletiva muito superior a do rival, os Mavericks também contaram com os destaques de Justin Jackson, com 18 pontos, e Tim Hardaway Jr, responsável por 15 acertos.

MVP da última temporada, Giannis Antetokounmpo também esteve em quadra nesta quinta. Ele liderou o Milwaukee Bucks no triunfo sobre o Minnesota Timberwolves por 118 a 96. O grego anotou um "double-double" de 26 pontos e 14 rebotes.

Khris Middleton contribuiu com 18 pontos e sete assistências. E Robin Lopez marcou 14 pontos, garantindo uma sequência invicta dos Bucks nesta pré-temporada - a competição terá início no dia 22 deste mês. Pelos Timberwolves, Karl-Anthony Towns marcou 16 pontos e Robert Covington ajudou com um "double-double" de 13 pontos e 11 rebotes.

Ainda nesta quinta-feira, o Miami Heat bateu o Orlando Magic por 107 a 98, o Chicago Bulls superou o Atlanta Hawks por 111 a 93 e o Denver Nuggets ganhou do Portland Trail Blazers por 110 a 104.