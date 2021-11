Kevin Durant comanda arrancada e Brooklyn Nets vence Atlanta Hawks em casa na NBA

Buscando a recuperação neste início de temporada na NBA, o Brooklyn Nets arrancou de vez na competição. Tanto no campeonato quanto na vitória sobre o Atlanta Hawks, por 117 a 108, na noite desta quarta-feira. Jogando em casa, no Barclays Center, o time de Nova York deslanchou no terceiro quarto e confirmou o terceiro triunfo consecutivo.

A arrancada foi liderada por Kevin Durant, que anotou 15 dos seus 32 pontos no terceiro quarto. O cestinha da partida contribuiu também com sete rebotes e cinco assistências. James Harden, mais discreto, obteve um "double-double" de 16 pontos e 11 assistências. Joe Harris, destaque nas cestas de três pontos, registrou 18 pontos.

Pelos Hawks, DeAndre Hunter foi o principal jogador em quadra, com seus 26 pontos. Trae Young finalizou o jogo com um "double-double" de 21 e dez assistências. Apesar da boa atuação da dupla, o time de Atlanta perdeu para os Nets pela 11ª vez nos últimos 13 jogos.

Com cinco vitórias e três derrotas, os Nets já ocupam o quinto lugar da Conferência Leste. Os Hawks fazem campanha mais irregular, com quatro triunfos e quatro revezes. Aparecem, assim, no 11º posto da mesma tabela.

Na Conferência Oeste, o Golden State Warriors continua mostrando força neste começo de campeonato. Após boas partidas na pré-temporada, os Warriors alcançaram a sexta vitória em sete jogos na noite desta quarta, ao superarem o Charlotte Hornets por 114 a 92, diante de sua torcida.

Stephen Curry, desta vez, não foi o grande nome da equipe. Oscilando nas tentativas de três pontos, ele contribuiu de forma mais coletiva, se destacando em diferentes fundamentos. Foram 15 pontos, nove assistências e oito rebotes. O cestinha foi o surpreendente Jordan Poole, com sua melhor performance na temporada até agora. Anotou 31 pontos.

Mas o cestinha do jogo estava do outro lado da quadra. Pelos Hornets, Miles Bridges marcou 32 pontos. Gordon Hayward anotou 23 para o Charlotte, que perdeu duas seguidas pela primeira vez na temporada. Está em nono lugar na Conferência Leste, com cinco vitórias e quatro derrotas.

Já os Warriors seguem na parte superior da tabela do Oeste. Em segundo lugar, ostentam o mesmo aproveitamento do líder Utah Jazz, com seis vitórias e apenas uma derrota. O primeiro colocado não entrou em quadra nesta quarta.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers 107 x 104 Portland Trail Blazers

Indiana Pacers 111 x 98 New York Knicks

Orlando Magic 79 x 92 Boston Celtics

Philadelphia 76ers 103 x 98 Chicago Bulls

Washington Wizards 100 x 109 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 117 x 108 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 108 x 106 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 115 x 126 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 108 x 109 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 114 x 92 Charlotte Hornets

Sacramento Kings 112 x 99 New Orleans Pelicans

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Detroit Pistons x Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks x Utah Jazz

Miami Heat x Boston Celtics

Phoenix Suns x Houston Rockets

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder