Kevin Durant confirma que não retorna na atual temporada da NBA

Em meio à tanta tragédia que a pandemia do novo coronavírus causou no mundo, os fãs de Kevin Durant e do Brooklyn Nets alimentaram uma esperança de ver o astro estrear pela franquia nesta temporada após se recuperar de uma séria lesão no tendão de aquiles. Mas, mesmo com o retorno da atual temporada da NBA para o próximo mês, o ala prefere não arriscar um retorno precipitado às quadras.

Durant não entra em quadra desde 11 de junho do ano passado, quando participou do jogo 5 das finais da liga de basquete dos Estados Unidos quando defendia o Golden State Warriors, então campeão, contra o Toronto Raptors, que ergueu o troféu Larry O'Brien pela primeira vez na história.

"É o melhor para mim esperar", afirmou Durant em entrevista ao site The Undefeated, comandado pela ESPN americana. "Eu não acho que estou pronto para jogar nesse tipo de intensidade neste momento já no próximo mês. Isso me dá mais tempo para me preparar para a próxima temporada e para o resto da minha carreira."

Eleito duas vezes o jogador mais valioso das finais da NBA, Durant vai completar mais de um ano afastado quando os Nets, equipe com a qual assinou nesta edição da liga, retornar às atividades oficiais dia 31 de julho, em Orlando, na Flórida. Apesar de dizer que se sente muito melhor com seus treinos em Los Angeles, o ala explicou que não se sente psicologicamente pronto para retornar às quadras agora.

"Minha temporada acabou. Eu não planejo voltar a jogar de jeito nenhum. Nós decidimos no último verão, quando isso aconteceu pela primeira vez, que íamos esperar até o começo da próxima temporada. Eu não tempo nenhum plano sequer para voltar a jogar neste campeonato", acrescentou o astro.

Além disso, Durant comentou que não sabe se tem certeza se vai se juntar ao time de Brooklyn em Orlando, já que se sente muito bem se recuperando em Los Angeles, mostrando muita paciência e cautela para retornar, diferente de como foi quando defendeu os Warriors no ano passado. Livre no mercado, ele assinou com os Nets - sem poder entrar em quadra - por quatro temporadas de US$ 164 milhões (cerca de R$ 814 milhões).

LIVRE DA COVID-19

Além da lesão, Kevin Durant também contraiu a covid-19, sendo um dos primeiros e talvez o mais importante jogador da NBA a ser infectado com o vírus. Após testar positivo em março, ele conta que está totalmente curado e garante que a NBA terá um inteligente e saudável planos para os atletas retornarem às atividades.

"Eu fiquei chocado. E então, fiquei curioso. Eu quis entender o que aquilo tudo significava. Sobre o que é o vírus? Eu comecei a me informar mais e mais sobre isso. Isso me acalmou", relatou. "Eu estava mais curioso com o que eu estava lidando e como eu poderia lutar pela minha vida", finalizou.