Kevin Durant deve integrar a seleção dos Estados Unidos na Olimpíada de Tóquio

Eternamente favorita ao ouro olímpico no basquete, a seleção dos Estados Unidos deve contar com uma das principais estrelas da NBA na atualidade: Kevin Durant, do Brooklyn Nets, está disposto a se juntar ao grupo que buscará manter a hegemonia norte-americana nos Jogos de Tóquio, segundo o conceituado jornalista Shams Charania, do site The Athletic.

Durant disputou as Olimpíadas de Londres em 2012 e do Rio de Janeiro em 2016, conquistando o ouro em ambas. O jogador, de 32 anos, teve média de 34,3 pontos, 9,3 rebotes e 4,4 assistências nos 12 jogos que disputou nos playoffs da atual temporada da NBA.

Neste sábado, Durant fez um dos melhores jogos da vida na partida 7 da série entre Nets e Milwaukee Bucks, anotando 48 pontos, nove rebotes e seis assistências. O astro fez a cesta que levou o jogo para a prorrogação e, por pouco, não encerrou o jogo, já que ele pisou na linha da área e o arremesso valeu para dois pontos em vez de três. "Meu pé grande atrapalhou nossa classificação", lamentou, após o fim do jogo e a vitória do Bucks.

Algumas das estrelas da NBA já avisaram que não irão disputar a Olimpíada, como LeBron James e Jimmy Butler. Por outro lado, jogadores como Devin Booker, Bradley Beal, Damian Lillard, Draymond Green e Jayson Tatum devem estar na equipe.