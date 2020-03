Kevin Durant e mais três jogadores do Brooklyn Nets dão positivo para coronavírus

O astro Kevin Durant e mais três jogadores do Brooklyn Nets deram positivo para o novo coronavírus. A franquia da NBA, sediada em Nova York, não divulgou o nome dos jogadores, mas o ex-jogador do Golden State Warriors veio a público para anunciar que havia contraído o Covid-19.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

"Todos tenham cuidado, vamos nos cuidar e ficar em quarentena. Vamos superar tudo isso", disse Durant, que ainda não defendeu o Nets em quadra por estar se recuperando de lesão sofrida ainda na temporada passada.

De acordo com a equipe, todos os atletas infectados estão em quarentena e formam um grupo de sete integrantes da equipe com o coronavírus. Todos os integrantes do time e comissão técnica estão sendo monitorados por médicos.

"Pedimos a todos os jogadores e membros da delegação da equipe que permaneçam isolados e controlando de perto sua saúde. E mantenham a comunicação constante com o departamento médico do time", afirmou o Brooklyn Nets, em comunicado.

Os Nets jogaram pela última vez dia 10, em Los Angeles, quando venceram o Los Angeles Lakers. A equipe deveria voltar à quadra duas noites depois para enfrentar o Golden State Warriors, em São Francisco, mas a temporada foi suspensa depois que Rudy Gobert, do Utah Jazz, deu positivo para o Covid-19.

Donovan Mitchell, companheiro de Gobert no Jazz, e Christian Wood, do Detroit Pistons, são os outros jogadores da principal liga de basquete dos Estados Unidos infectados com a doença.