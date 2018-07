Kevin Durant fratura o pé e desfalca o Thunder por até dois meses

O Oklahoma City Thunder está mais uma vez sofrendo por lesões de seus astros. Depois de Russell Westbrook desfalcar a equipe em algumas partidas das últimas duas temporadas por conta de um problema no joelho, será a vez do principal destaque do time, o ala Kevin Durant, ser ausência no início do campeonato de 2014/2015. Neste domingo, o Thunder anunciou que o jogador sofreu uma fratura no pé, que o afastará das quadras por um período de seis a oito semanas.

"Depois do treino de ontem (sábado), Kevin nos avisou de um desconforto em seu pé direito. Fizemos os exames de imagem necessários para determinar a causa. Neste ponto, Kevin foi diagnosticado com uma Fratura Jones. O tratamento tradicional nestes casos pede um procedimento cirúrgico e casos da NBA resultaram em um retorno após seis a oito semanas", disse o diretor geral e vice-presidente de operações da franquia, Sam Presti.

Durant foi o MVP (jogador mais valioso) da última temporada da NBA, na qual teve médias de 32 pontos, 7,4 rebotes e 5,5 assistências. Ele ajudou a levar o Thunder à decisão da Conferência Oeste, na qual a equipe acabou batida pelo San Antonio Spurs, que seria o campeão.

Sem Durant, caberá justamente a Westbrook, que perdeu dois meses da última temporada por lesão, a tarefa de conduzir o Thunder. Se o ala ficar de fora por somente seis semanas, voltará a ficar à disposição no início de dezembro, perdendo apenas cerca de 20 jogos do campeonato. A estreia do time de Oklahoma City na temporada acontecerá no dia 29 de outubro, contra o Portland Trail Blazers.