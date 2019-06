Kevin Durant passa por cirurgia após se machucar em final da NBA

Desfalque de peso do Golden State Warriors nas finais da NBA, Kevin Durant surpreendeu ao revelar nas redes sociais que foi submetido a uma cirurgia no tendão de Aquiles da perna direita nesta quarta-feira. Ele se machucou no jogo disputado na noite de segunda, mas nem jogador e nem a equipe haviam antecipado que o atleta passaria por operação.

O ala de 30 anos fez a revelação poucas horas após a cirurgia, ao publicar uma foto sua ainda no leito do hospital. Ao lado da imagem, ele disse: "Eu gostaria de atualizar a todos. Eu rompi meu tendão de Aquiles. A cirurgia aconteceu hoje e foi um sucesso".

"O meu retorno começa agora. Tenho a minha família e os meus mais queridos ao meu lado e agradecemos a todos pelas mensagens recebidas e por todo o apoio enviado", disse Durant, confiante. "Como eu disse na segunda-feira, me dói profundamente ter sofrido esta lesão, mas estou bem. O basquete é o meu maior amor e queria estar ali naquela noite porque é isso o que eu faço. Queria ajudar os meus companheiros de time na busca pelo terceiro título consecutivo", completou.

Durant passou o último mês recuperando-se de uma lesão na panturrilha direita. Seu aguardado retorno aconteceu na segunda-feira, quando os Warriors estavam pressionados nas finais da NBA. Uma nova derrota custaria o título, que ficaria com o Toronto Raptors. A equipe canadense liderava o confronto por 3 a 1 e jogava em casa.

Um dos astros do time, ele começou como titular e fez grande apresentação no primeiro quarto. Mas sentiu uma lesão sozinho no início do período seguinte, para decepção da torcida do Golden State Warriors. Ele deixou a quadra logo em seguida e, logo, foi vetado da sequência das finais. Mesmo sem ele em quadra, o time visitante venceu os Raptors por um apertado 106 a 105 e forçou a disputa do sexto jogo, nesta quinta-feira, em Oakland, diante de sua torcida.

O jogador estava machucado desde o início de maio. Ele sofreu a lesão no jogo cinco da duelo contra o Houston Rockets, na semifinal da Conferência Oeste. Na sequência, perdeu nove jogos seguidos dos Warriors.

À medida que os atuais bicampeões, favoritos ao título antes do início das finais, começavam a ter dificuldade para se impor diante dos Raptors, a pressão aumentava para o retorno do astro.

Nesta quarta, ainda sem saber da cirurgia realizada por Durant, o técnico Steve Kerr afirmou que não sabia do risco corrido pelo jogador em sofrer nova lesão. "Kevin foi avaliado por todos e liberado para jogar por todos os envolvidos", afirmou, acrescentando que o jogador foi avaliado também por médicos de fora da equipe.