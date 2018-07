Kevin Garnett supera marca de Barkley em vitória do Boston Celtics

CLEVELAND - A noite de terça-feira, quando a NBA retomou a temporada regular após a paralisação para a disputa do Jogo das Estrelas, foi histórica para Kevin Garnett. O jogador do Boston Celtics se tornou o 18.º maior cestinha da história da liga norte-americana de basquete ao contribuir para a vitória da sua equipe, fora de casa, por 86 a 83 sobre o Cleveland Cavaliers.

Garnett marcou 18 pontos, chegou aos 23.759 e ultrapassou Charles Barkley, que marcou 23.757 na sua carreira. Assim, o ala/pivô também contribuiu para encerrar uma sequência de cinco derrotas do Celtics na NBA. Já Ray Allen anotou 22 pontos. Kyrie Irving, do Cavaliers, foi o cestinha da partida, com 24 pontos e Tristan Thompson somou 13 pontos e dez rebotes.

O Chicago Bulls enfrentou dificuldades, mas conseguiu bater o New Orleans Hornets, em casa, por 99 a 95, em partida definida apenas nos instantes finais, quando a equipe anotou os últimos oito pontos do duelo. Derrick Rose foi o cestinha da partida com 32 pontos, Joakim Noah somou 16 rebotes e 15 pontos, enquanto Luol Deng terminou o duelo com 14 pontos e 11 rebotes. Chris Kaman foi o destaque do Hornets, com 17 pontos e 11 rebotes.

Em casa, o Houston Rockets superou o Toronto Raptors por 88 a 85, com boa atuação de Kyle Lowry, que foi o cestinha do duelo com 26 pontos. Já o argentino Luis Scola anotou 15 pontos e obteve dez rebotes. DeMar Derozan foi o principal jogador do time canadense com 17 pontos. O brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por 25 minutos, com 11 pontos, três rebotes e uma assistência.

O Minnesota Timberwolves venceu o Los Angeles Clippers por 109 a 97, fora de casa, graças ao excelente desempenho no último quarto, vencido por 36 a 21. Derrick Williams e Michael Beasley foram os principais destaques da equipe, com 27 pontos cada. Blake Griffin, do Clippers, foi o cestinha do duelo com 30 pontos, enquanto DeAndre Jordan somou 14 pontos e 14 rebotes.

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 83 x 86 Boston Celtics

Indiana Pacers 102 x 78 Golden State Warriors

Detroit Pistons 68 x 97 Philadelphia 76ers

Chicago Bulls 99 x 95 New Orleans Hornets

Milwaukee Bucks 119 x 118 Washington Wizards

Houston Rockets 88 x 85 Toronto Raptors

Dallas Mavericks 92 x 93 New Jersey Nets

Sacramento Kings 103 x 96 Utah Jazz

Los Angeles Clippers 97 x 109 Minnesota Timberwolves

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Oklahoma City Thunder

Washington Wizards x Orlando Magic

Atlanta Hawks x Golden State Warriors

Boston Celtics x Milwaukee Bucks

Detroit Pistons x Charlotte Bobcats

New York Knicks x Cleveland Cavaliers

New Orleans Hornets x Toronto Raptors

Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs x Chicago Bulls

Utah Jazz x Houston Rockets

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves