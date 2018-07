Kevin Love faz 42 pontos e desbanca o Indiana Pacers na NBA

NOVA YORK - Com uma atuação de gala de Kevin Love, que somou 42 pontos e 16 rebotes, o Minnesota Timberwolves conseguiu uma expressiva vitória na rodada de quarta-feira da NBA. Jogando em casa, a equipe desbancou o Indiana Pacers, que vem fazendo uma das melhores campanhas da temporada, ao ganhar por 104 a 91.

Lutando para chegar aos playoffs da liga norte-americana de basquete, o Timberwolves está em 10º lugar no Conferência Oeste, agora com 26 vitórias e 28 derrotas. E mostrou força ao ganhar do Indiana Pacers, ainda líder do Leste, que venceu 41 dos 54 jogos já disputados no campeonato.

Paul George até fez sua parte, ao conseguir 35 pontos e 11 rebotes, mas não foi capaz de evitar a derrota do Pacers em Minneapolis. Assim, a equipe de Indianápolis ficou em desvantagem na disputa com o Oklahoma City Thunder, com 43 vitórias em 55 jogos, pela melhor campanha da temporada.

Também pela rodada de quarta-feira, o San Antonio Spurs ganhou do Portland Trail Blazers num duelo entre duas das principais forças da Conferência Oeste. Mesmo fora de casa, a equipe venceu por 111 a 109 e se manteve na segunda colocação, atrás apenas do líder Oklahoma City Thunder.

Atual vice-campeão da NBA, o Spurs está agora com 40 vitórias e 15 derrotas na temporada, graças aos 29 pontos marcados pelo reserva Patrick Mills em Portland. Já o Blazers, mesmo com os 31 pontos de Damian Lillard, perdeu pela 18ª vez em 54 partidas e está em quinto lugar no Oeste.

Tiago Splitter foi titular na vitória do Spurs, contribuindo com 15 pontos e seis rebotes para sua equipe superar o Blazers. Assim como ele, outros dois jogadores brasileiros ganharam na rodada de quarta-feira da NBA: Leandrinho, no Phoenix Suns, e Nenê, no Washington Wizards.

Saindo do banco de reservas, Leandrinho jogou sete minutos e fez apenas quatro pontos, mas viu o Suns derrotar o Boston Celtics por 100 a 94. E Nenê, um dos titulares do Wizards, contribuiu com 10 pontos e seis rebotes na vitória fora de casa sobre o Atlanta Hawks por 114 a 97.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Bobcats 116 x 98 Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers 101 x 93 Orlando Magic

Toronto Raptors 92 x 94 Chicago Bulls

Atlanta Hawks 97 x 114 Washington Wizards

Minnesota Timberwolves 104 x 91 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 91 x 98 New York Knicks

Phoenix Suns 100 x 94 Boston Celtics

Utah Jazz 99 x 105 Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers 109 x 111 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 92 x 101 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 108 x 134 Houston Rockets

Confira os jogos da rodada desta quinta-feira da NBA:

Milwaukee Bucks x Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder x Miami Heat

Golden State Warriors x Houston Rockets