Klay Thompson bate recorde de cestas de três pontos em uma partida da NBA

Em um dos nove jogos realizados na rodada desta segunda-feira à noite na NBA, Klay Thompson fez história ao estabelecer o novo recorde de cestas de três pontos em uma partida da liga de basquete dos Estados Unidos. O astro acertou incríveis 14 arremessos de longa distância e foi o grande nome do massacre do Golden State Warriors sobre o Chicago Bulls, por 149 a 124, fora de casa.

Thompson somou um total de 52 pontos e terminou o confronto como cestinha. Ele quebrou a marca histórica que pertencia ao seu companheiro de equipe Stephen Curry, que converteu 13 bolas de três pontos em um triunfo sobre o New Orleans Pelicans em 7 de novembro de 2016.

Chama a atenção também o fato de que Thompson atuou por apenas 27 minutos e sequer entrou em quadra no quarto período do duelo. Curry, com 23 pontos, foi o segundo principal destaque ofensivo do time visitante, enquanto Kevin Durant colaborou com outros 14 pontos e oito assistências para os atuais campeões da NBA.

Zach LaVine e o suplente Antonio Blakeney, com 21 pontos cada, foram os principais nomes do Bulls, mas ficaram longe de evitar a quinta derrota da equipe em sete partidas, retrospecto que a deixa na antepenúltima posição da Conferência Leste. Já o time de Oakland passou a ostentar sete triunfos em oito duelos e figura na liderança da Conferência Oeste.

Para se ter uma ideia de quão massacrante foi esta vitória do Warriors, já ao fim do segundo período do jogo o time havia somado incríveis 92 pontos, contra apenas 50 da franquia de Chicago. Assim, os visitantes puderam administrar a larga vantagem com tranquilidade nos dois últimos quartos e poupar seus astros. Curry, por exemplo, atuou por ainda menos tempo do que Thompson ao ficar 25 minutos ao total em quadra, enquanto Durant jogou por 28 minutos.

LEBRON PERDE MAIS UMA

Embora tenha conseguido fazer um "double-double" de 29 pontos e dez rebotes, LeBron James amargou mais uma derrota com o Los Angeles Lakers ao cair junto com a equipe por 124 a 120 diante do Minnesota Timberwolves, fora de casa, em outro confronto da rodada desta segunda-feira da NBA.

O duelo marcou o 15º aniversário da estreia do astro na NBA, mas ele não pôde comemorar a data como gostaria. Foi o quinto revés em sete partidas disputadas pela equipe da Califórnia nesta temporada regular da competição, enquanto o Timberwolves somou o seu terceiro triunfo em sete confrontos. Com 32 pontos, Jimmy Butler foi o cestinha do jogo pelo time da casa.

BUCKS GANHA DUELO DE LÍDERES

Em outra partida da rodada desta segunda à noite, o Milwaukee Bucks se manteve como único time com 100% de aproveitamento nesta edição da NBA ao bater o Toronto Raptors por 124 a 109, em casa, no duelo de líderes da noite. Assim, o time se isolou na ponta da Conferência Leste, com sete vitórias em sete jogos, enquanto a equipe canadense sofreu a sua primeira derrota em sete confrontos e ficou logo atrás do rival, na vice-liderança.

Já o Denver Nuggets se garantiu como vice-líder do Oeste ao superar o New Orleans Pelicans por 116 a 111, em casa, onde passou a contabilizar cinco triunfos em seis partidas. O San Antonio Spurs, que levou a melhor no duelo texano com o Dallas Mavericks ao bater o rival por 113 a 108, é o terceiro colocado desta conferência.

O New York Knicks, por sua vez, triunfou no clássico de Nova York ao superar o Brooklyn Nets por 115 a 96, sendo que agora os dois times somam duas vitórias e cinco derrotas cada um.

Confira os resultados da rodada desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers 113 x 92 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 93 x 103 Portland Trail Blazers

New York Knicks 115 x 96 Brooklyn Nets

Miami Heat 113 x 123 Sacramento Kings

Chicago Bulls 124 x 149 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 124 x 120 Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks 124 x 109 Toronto Raptors

San Antonio Spurs 113 x 108 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 116 x 111 New Orleans Pelicans

Confira os jogos da rodada desta terça-feira:

Charlotte Hornets x Miami Heat

Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks

Orlando Magic x Sacramento Kings

Boston Celtics x Detroit Pistons

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers

Houston Rockets x Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies x Washington Wizards

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers