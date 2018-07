Klay Thompson bate recorde em vitória do Golden State Warriors

Se havia alguma dúvida de que Klay Thompson é forte candidato ao posto de MVP da NBA na temporada, ela foi dizimada na noite desta sexta-feira. O ala marcou incríveis 37 pontos no terceiro quarto, bateu o recorde histórico da liga norte-americana de basquete com mais pontos em um único período do jogo e comandou o Golden State Warriors para sua 18.ª vitória seguida, sobre o Sacramento King, por 126 a 101.

Com um ataque avassalador, o Warriors vem se acostumando a placares elásticos. Só nesta semana, fez 131 pontos no Houston, 122 no Denver e 126 em nova partida contra o Rockets. A equipe tem a melhor campanha da NBA, com 35 vitórias e apenas seis derrotas, liderando a Conferência Oeste. Só oito equipes na história da NBA chegaram à metade da temporada com 35 vitórias. Agora o Golden State, que ganhou a 18.ª seguida em casa, é uma delas.

Um dos grandes responsáveis pela campanha histórica é Klay Thompson, que só não fez chover na partida desta sexta-feira, especialmente no terceiro quarto. O jogador acertou todos os seus 12 arremessos de quadra no período, incluindo nove acertos de três pontos, um recorde na liga. Nunca ninguém havia acertado tantas cestas de três em um período.

No total, foram 52 pontos para Thompson, um recorde pessoal. Antes dele, George Gervin (1978) e Carmelo Anthony (2008) detinham o recorde de pontos em um quarto, com 32. Para ajudar a marca do companheiro, Stephen Curry, jogador mais votado para o All Star Game, fechou a partida com 11 assistências. Leandrinho não saiu do banco.

No Leste, o líder também vai muito bem. Nesta sexta, o Atlanta Hawks venceu sua 15.ª partida seguida ao fazer 103 a 93 no Oklahoma City Thunder e bateu o recorde histórico de vitórias consecutivas da franquia. Paul Millsap fez 22 points, enquanto Jeff Teague ajudou com 17. Pelo Thunder, Kevin Durant fez 21 e Russell Westbrook chegou a 22.

O Cleveland Cavaliers começou a temporada mal, mas já está mostrando serviço. Nesta sexta, fez 129 a 90 no Charlotte Hornets e chegou à nova vitória nos últimos 10 jogos, agora com uma campanha positiva: 24 vitórias e 20 derrotas, no quinto lugar do Leste. LeBron James somou 25 pontos na partida.

Em San Antonio, o Los Angeles Lakers mostrou que vai sofrer sem Kobe Bryant, que, machucado, não joga mais a temporada. Com 17 pontos de Tony Parker, o Spurs, atual campeão, ganhou por 99 a 85. Tiago Splitter saiu do banco, pegou 11 rebotes, mas só anotou dois pontos.

RESULTADOS DA RODADA DE SEXTA-FEIRA

Philadelphia 76ers 86 x 91 Toronto Raptors

Atlanta Hawks 103 x 93 Oklahoma City Thunder

Cleveland Cavaliers 129 x 90 Charlotte Hornets

Miami Heat 89 x 87 Indiana Pacers

New York Knicks 113 x 106 Orlando Magic

Dallas Mavericks 102 x 98 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 84 x 92 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 99 x 85 Los Angeles Lakers

Denver Nuggets 99 x 100 Boston Celtics

Phoenix Suns 111 x 113 Houston Rockets

Golden State Warriors 126 x 101 Sacramento Kings

JOGOS DESTE SÁBADO

Charlotte Hornets x New York Knicks

Milwaukee Bucks x Detroit Pistons

Memphis Grizzlies x Philadelphia 76ers

Utah Jazz x Brooklyn Nets

Portland Trai Blazers x Washington Wizards