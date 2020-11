Klay Thompson rompe tendão de Aquiles e perde segunda temporada seguida da NBA

A próxima temporada da NBA começa em 22 de dezembro e a tão esperada reedição da vencedora dupla entre Klay Thompson e Stephen Curry não vai acontecer no Golden State Warriors. O ala sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles e vai ficar fora pelo segundo campeonato seguido por causa das graves lesões.

Thompson não atuou na temporada passada por causa de um rompimento do ligamento do joelho esquerdo nas finais de 2019. Passou por cirurgia, ficou bom tempo fora e treinava para o próximo campeonato.

Durante os trabalhos de quarta-feira, na Califórnia, contudo, sofreu a ruptura do tendão de Aquiles e terá de passar por nova intervenção cirúrgica nos próximos dias, perdendo a segunda temporada seguida justamente no auge da carreira.

"Uma ressonância confirmou hoje, em Los Angeles, que Klay Thompson sofreu um rompimento no tendão de aquiles direito. Thompson sofreu a lesão em um treino ontem no sul da Califórnia. É esperado que ele perca a temporada 2020/21", informou o clube em suas redes sociais.

Tricampeão com o Golden State, Thompson não joga desde o sexto jogo das finais de 2019, diante do Toronto Raptors. Naquela oportunidade, se lesionou durante a partida e o time acabou perdendo o título para o Toronto Raptors por 4 a 2. Na última temporada, sem ele e também com Curry machucado durante praticamente todo o campeonato, os Warriors fizeram a pior campanha da NBA.