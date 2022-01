Curry e Thompson dão show e Warriors vencem Pistons na NBA; Wolves batem Knicks no fim

Com Klay Thompson de volta às quadras após mais de dois anos fora por conta de lesões, os "Splash Brothers" reapareceram no Golden State Warriors. O ala e o armador Stephen Curry deram um show e comandaram a fácil vitória do time da Califórnia sobre o Detroit Pistons por 102 a 86, no ginásio Chase Center, em São Francisco, pela rodada de terça-feira da temporada regular da NBA.

Thompson foi o cestinha da partida com 21 pontos e Curry também esteve em alto nível ao anotar 18 pontos no confronto, além de oito assistências. O jogo coletivo do time da casa também foi fundamental para mais uma vitória. Além dos dois astros, Andrew Wiggins (19 pontos) e Jonathan Kuminga (12 pontos e 10 rebotes) também foram fundamentais na vitória dos Warriors.

"Tive um grande jogo hoje (terça-feira). Desejei ter alguns arremessos, mas foi até melhor. Me diverti muito", disse Thompson, que segue readquirindo ritmo de jogo. "Não me preocupo se vou errar 100 arremessos em sequência. Não vou parar de arremessar. Amo isso (jogar basquete) e trabalho duro para ter sucesso".

Apesar da derrota dos Pistons, vale destacar as boas atuações de Hamidou Diallo e Isaiah Stewart. Ambos conseguiram um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) no jogo. O primeiro marcou 16 pontos e conseguiu 13 rebotes; o segundo marcou 14 pontos e agarrou 11 rebotes.

Leading the way in the @warriors win, Klay Thompson went off for 17 PTS in the first half on his way to a season-high 21 PTS! pic.twitter.com/EBufdpSX2e — NBA (@NBA) January 19, 2022

Em Nova York, em uma partida muito equilibrada e decidida no fim, o Minnesota Timberwolves visitou o New York Knicks, no ginásio Madison Square Garden, e venceu por 112 a 110. Sem grandes performances individuais, o destaque foi Karl-Anthony Towns, que decidiu em uma jogada importante restando 29 segundos no relógio.

No total, o ala-pivô marcou 20 pontos, mas não foi o principal pontuador dos visitantes. O posto de cestinha ficou para Anthony Edwards com 21. D’Angelo Russell, com 17 pontos, foi outra peça importante para o triunfo, assim como o reserva Jaylen Nowell (14 pontos e seis rebotes), que entrou muito bem no último quarto.

Pelo lado dos Knicks, que vinha de derrota para o Charlotte Hornets e decepcionou a sua torcida novamente, o maior pontuador foi Evan Fournier com 27 pontos, sendo 5 de 10 no aproveitamento do perímetro. Apesar dos bons números, ele foi o responsável por errar a última jogada do jogo, que determinou o resultado.

Grande astro da franquia, Julius Randle foi bem, flertou com um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) e fechou a noite com 21 pontos, nove rebotes, nove assistências e quatro tocos. Voltando de lesão, Kemba Walker contribuiu bem com 19 pontos.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Orlando Magic

Washington Wizards x Brooklyn Nets

Atlanta Hawks x Minnesota Timberwolves

Boston Celtics x Charlotte Hornets

Miami Heat x Portland Trail Blazers

Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks x Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks x Toronto Raptors

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder

Utah Jazz x Houston Rockets

Denver Nuggets x Los Angeles Clippers

Sacramento Kings x Detroit Pistons

Los Angeles Lakers x Indiana Pacers