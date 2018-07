Knicks perdem para Chicago Bulls e ajudam Heat a assumir ponta na NBA

NOVA YORK - Em uma partida que contou com quatro expulsões, o New York Knicks foi superado pelo Chicago Bulls por 110 a 106, em pleno Madison Square Garden, na noite da última sexta-feira, e acabou deixando a liderança da Conferência Leste da NBA. O resultado beneficiou o atual campeão Miami Heat, que nem entrou em quadra nesta rodada de sexta, mas agora ostenta o topo com suas 17 vitórias e seis derrotas em 23 partidas disputadas.

Já a equipe de Nova York caiu para o segundo lugar ao acumular o seu sétimo revés em 26 confrontos. Este último ocorreu em um duelo bastante conturbado e contou com a expulsão do pivô Tyson Chandler e do astro Carmelo Anthony pelos Knicks, enquanto Joakim Noah foi excluído de quadra pelos Bulls. O último expulso foi Mike Woodson, técnico da equipe da casa, punido após receber duas faltas técnicas.

Já o pivô francês Noah foi expulso após brigar com Chandler, que trocou empurrões com o adversário, e Anthony acabou punido por reclamar de forma acintosa com a arbitragem. Antes de ser excluído do confronto, porém, o astro foi o cestinha dos Knicks, com 29 pontos, e voltou a ter uma boa atuação.

O curioso é que time da casa fez incríveis 45 pontos apenas no último quarto do duelo, mas mesmo assim não conseguiu superar a equipe de Chicago, que foi impulsionada por belas atuações de Luol Deng, com 22 pontos e 13 rebotes, e Noah, também autor de um "double-double" ao contabilizar 15 pontos e 12 rebotes, além de ter ajudado o seu time com seis assistências. Outro que se destacou pela franquia de Illinois foi o armador italiano Marco Belinelli, com 22 pontos.

Pelo lado dos Knicks, J.R. Smith também teve bom desempenho, com 26 pontos e dez rebotes, enquanto Raymond Felton fez 21 pontos, mas o Chicago saiu vencedor para se garantir na quarta colocação da Conferência Leste após impor ao adversário aquela que foi apenas a sua segunda derrota em casa nesta temporada da NBA.

Em outro jogo da noite de sexta-feira, o Cleveland Cavaliers foi derrotado em casa, em mais uma partida na qual não pôde contar com Anderson Varejão, que se recupera de uma lesão no joelho. O time caiu por 99 a 89 pelo Indiana Pacers. O Washington Wizards, por sua vez, acabou arrasado pelo Detroit Pistons, fora de casa, por 100 a 68, em um jogo no qual amargou o desfalque do brasileiro Nenê, que está com uma lesão no pé esquerdo.

CLIPPERS FESTEJAM RECORDE

Outro fato de destaque da noite de sexta-feira na NBA envolveu o Los Angeles Clippers, que alcançou a sua 12.ª vitória consecutiva na temporada ao bater o Sacramento Kings por 97 a 85, em casa. Essa é a primeira vez que o time alcança 12 triunfos seguidos em uma edição da NBA e o recorde da franquia foi obtido principalmente por causa das boas atuações de Chris Paul, que somou 24 pontos e 13 assistências, e Blake Griffin, que contabilizou 21 pontos e 13 rebotes.

Confira os resultados dos jogos de sexta-feira na NBA:

Toronto Raptors 93 x 90 Orlando Magic

Philadelphia 76ers 99 x 80 Atlanta Hawks

Boston Celtics 94 x 99 Milwaukee Bucks

New York Knicks 106 x 110 Chicago Bulls

Detroit Pistons 100 x 68 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 89 x 99 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 92 x 82 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 99 x 94 New Orleans Hornets

Los Angeles Clippers 97 x 85 Sacramento Kings

Golden State Warriors 115 x 100 Charlotte Bobcats

Confira os jogos deste sábado:

Washington Wizards x Detroit Pistons

Atlanta Hawks x Chicago Bulls

Miami Heat x Utah Jazz

New Orleans Hornets x Indiana Pacers

Houston Rockets x Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers

Denver Nuggets x Charlote Bobcats

Portland Trail Blazers x Phoenix Suns

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers