Knicks supera Pelicans e encerra série de 16 derrotas na NBA

O New York Knicks enfim voltou a vencer na NBA. Pela rodada de segunda-feira, a equipe de Nova York encerrou uma sequência de 16 derrotas na liga norte-americana de basquete ao derrotar o New Orleans Pelicans por 99 a 92, em casa, no Madison Square Garden.

A vitória de segunda-feira foi a primeira do Knicks desde 12 dezembro e encerrou a pior série de resultados da história da franquia. Além disso, o time de Nova York havia perdido as 12 partidas anteriores como mandante. Mesmo com o triunfo, o Knicks segue com a pior campanha da Conferência Leste e da NBA, com seis triunfos e 36 derrotas.

Carmelo Anthony liderou o Knicks com 24 pontos e nove rebotes, enquanto o espanhol José Calderón anotou apenas cinco, mas fez a sua mais importante cesta nesta primeira temporada no time de Nova York ao converter um arremesso de três faltando 32 segundos para o encerramento do duelo, deixando a sua equipe com uma vantagem de quatro pontos. Já Langston Galloway anotou 21 pontos.

Tyreke Evans marcou 23 pontos e recuperou nove rebotes para o Pelicans, que não contou com Anthony Davis e Jrue Holiday. Derrotado, o time está em décimo lugar no Oeste com 20 vitórias em 41 partidas.

Com facilidade, o Washington Wizards superou o Philadelphia 76ers por 111 a 76, em casa, pela rodada de segunda-feira da NBA. O brasileiro Nenê Hilário teve boa atuação na partida, com 12 pontos e seis rebotes nos 16 minutos em que permaneceu em quadra.

A equipe abriu 27 a 11 nos instantes finais do primeiro quarto e iniciou o último período liderando o placar por 85 a 58. Assim, o técnico Randy Wittman poupou os titulares no quarto final. Mesmo assim, Marcin Gortat terminou o duelo como cestinha, com 20 pontos, enquanto John Wall somou 11 pontos e dez assistências. Henry Sims foi o principal anotador do 76ers com 13 pontos.

O Wizards ocupa a vice-liderança da Conferência Leste com 29 vitórias e 13 derrotas, enquanto o time da Filadélfia está na penúltima colocação com oito triunfos em apenas 41 partidas.

Quem também massacrou seu adversário na rodada de segunda-feira da NBA foi o Golden State Warriors. Em casa, o time do brasileiro Leandrinho Barbosa derrotou o Denver Nuggets por 122 a 79, igualando um recorde da franquia ao obter a 16ª vitória consecutiva como mandante.

O Warriors tem a melhor campanha da Conferência Oeste e da temporada 2014/2015 com 33 triunfos e seis derrotas. Já o Nuggets está apenas em 11º lugar no Oeste com 18 triunfos em 41 partidas, tendo perdido as últimas três partidas.

Klay Thompson foi o cestinha da partida com 22 pontos, enquanto Stephen Curry anotou 20 e Leandrinho somou 12 pontos, duas assistências e um rebote nos 16 minutos em que atuou pelo Warriors. Ty Lawson somou 16 pontos e seis assistências pelo Nuggets.

Já o Atlanta Hawks conquistou o seu 13º triunfo seguido e ficou a um do recorde da franquia ao bater o Detroit Pistons por 93 a 82, em casa, na noite de segunda-feira. Mike Scott e Paul Millsap brilharam com 20 pontos cada para o Hawks, líder da Conferência Leste com 34 triunfos e oito derrotas.

O Pistons buscava a sua oitava vitória seguida como visitante e havia vencido 11 dos últimos 13 jogos, mas sucumbiu diante do time de Atlanta pela terceira vez nesta temporada. Greg Monroe liderou a equipe com 16 pontos e 20 rebotes, enquanto Andre Drummond somou 18 rebotes e 13 pontos, mas só acertou três de 12 tiros livres. O time de Detroit está em décimo lugar no Leste com 16 triunfos em 42 partidas.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets 105 x 80 Minnesota Timberwolves

Washington Wizards 111 x 76 Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks 93 x 82 Detroit Pistons

Los Angeles Clippers 102 x 93 Boston Celtics

Golden State Warriors 122 x 79 Denver Nuggets

Memphis Grizzlies 95 x 103 Dallas Mavericks

Houston Rockets 110 x 98 Indiana Pacers

New York Knicks 99 x 92 New Orleans Pelicans

Cleveland Cavaliers 108 x 94 Chicago Bulls

Milwaukee Bucks 89 x 92 Toronto Raptors

Portland Trail Blazers 98 x 94 Sacramento Kings

Phoenix Suns 115 x 100 Los Angeles Lakers

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Miami Heat x Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets x San Antonio Spurs