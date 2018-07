Knicks superam Cavaliers e vencem a 10.ª partida consecutiva em casa

SÃO PAULO - O New York Knicks superou a ausência de Carmelo Anthony e contou com a excelente atuação de Kyrie Irving para derrotar o Cleveland Cavaliers por 103 a 102, na rodada de sábado da NBA. O brasileiro Anderson Varejão errou um de dois tiros livres que teve nos instantes finais da partida e desperdiçou a chance de levar o duelo para a prorrogação.

Esta foi a quarta vitória consecutiva dos Knicks, que permanecem invictos como mandante, com 10 triunfos e ocupam a liderança da Conferência Leste da NBA, com 18 vitórias em 23 partidas. Este é o melhor início da equipe no Madison Square Garden desde a temporada 1991/1992, quando venceu os 11 primeiros jogos. Irving foi o cestinha da partida com 41 pontos, enquanto Varejão somou nove pontos, oito rebotes e quatro assistências para os Cavaliers.

Com Anthony lesionado, outros jogadores brilharam pelos Knicks. Raymond Felton fez 25 pontos, enquanto Tyson Chandler marcou 23, sendo 21 no segundo tempo, e ainda obteve 10 rebotes.

O San Antonio Spurs superou o Boston Celtics por 103 a 88, na noite de sábado, com 22 pontos e oito rebotes de Tony Parker. O brasileiro Tiago Splitter foi titular a atuou por 28 minutos, com 16 pontos, oito rebotes e quatro assistências para os Spurs, que perderam Manu Ginóbili, contundido, ainda no primeiro quarto.

Assim, os Spurs estão na segunda colocação na Conferência Oeste, com 19 triunfos em 25 partidas e oito vitórias em 10 jogos disputados como mandante. Paul Pierce e Jason Terry fizeram 18 pontos cada para o Celtics, que estão com 12 vitórias e 11 derrotas nesta temporada.

Liderado por LeBron James, o Miami Heat superou o Washington Wizards por 102 a 72, em casa, na noite de sábado. O astro foi o cestinha da partida com 23 pontos, sendo 16 apenas no terceiro quarto, e ainda obteve 10 rebotes para o Heat, que se vingou da derrota no dia 4 de dezembro em Washington. Bradley Beal anotou 19 pontos para os Wizards, que não contaram com o brasileiro Nenê Hilário.

Em casa, o Chicago Bulls derrotou o Brooklyn Nets por 83 a 82 e obteve a quinta vitória nas últimas seis partidas. Luol Deng fez 17 pontos, enquanto Joakim Noah somou 12 pontos e 10 rebotes para o Bulls. Deron Williams foi o cestinha da partida com 24 pontos e Brook Lopez fez 18 pontos e conseguiu 10 rebotes para o Nets.

Confira os resultados da rodada de sábado da NBA:

Atlanta Hawks 93 x 115 Golden State Warriors

Charlotte Bobcats 98 x 107 Orlando Magic

New York Knicks 103 x 102 Cleveland Cavaliers

Miami Heat 102 x 72 Washington Wizards

Detroit Pistons 77 x 88 Indiana Pacers

Chicago Bulls 83 x 82 Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves 114 x 106 Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks 84 x 111 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 103 x 88 Boston Celtics

Utah Jazz 86 x 99 Memphis Grizzlies

Confira os jogos da rodada deste domingo da NBA:

Toronto Raptors x Houston Rockets

Philadelphia 76ers x Los Angeles Lakers

Sacramento Kings x Denver Nuggets

Portland Trail Blazers x New Orleans Hornets