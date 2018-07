Knicks vencem Celtics e assumem a vice-liderança do Leste

BOSTON - O New York Knicks conquistou a quinta vitória consecutiva na temporada 2012/2013 da NBA ao superar, na rodada de terça-feira, o Boston Celtics por 100 a 85, fora de casa. Assim, a equipe reassumiu a vice-liderança da Conferência Leste, com 43 triunfos em 69 jogos, logo à frente do Indiana Pacers, com 44 vitórias em 71 partidas na liga norte-americana de basquete. O duelo com o Celtics pode até se repetir nos playoffs, pois o time de Boston ocupa a sétima colocação no Leste.

J.R. Smith foi o cestinha da partida com 32 pontos, três a mais do que Carmelo Anthony. O time de Boston sofreu a quinta derrota consecutiva e não contou pelo segundo jogo seguido com Kevin Garnett. Jeff Green marcou 19 pontos e obteve 10 rebotes para o Celtics, que perdeu a bola 20 vezes.

O Dallas Mavericks entrou de vez na briga por uma vaga nos playoffs da NBA ao derrotar, em casa, o Los Angeles Clippers por 109 a 102, em duelo definido apenas a prorrogação. O resultado deixou a equipe na 10ª colocação na Conferência Oeste, com 35 vitórias em 71 partidas, mesma campanha do nono Utah Jazz e com apenas uma vitória a menos do que o oitavo Los Angeles Lakers.

Esta foi a primeira vitória do Mavericks em 12 duelos com as quatro melhores equipes da Conferência Oeste da NBA nesta temporada - o Clippers ocupa o quarto lugar, com 48 vitórias e 23 derrotas.

Os instantes finais do quarto período foram emocionantes. Chris Paul, que marcou 33 pontos na partida, colocou o Clippers em vantagem a 5s9 do fim ao converter uma bandeja. O.J. Mayo respondeu com uma cesta com 0s6 por jogar que empatou o duelo em 97 a 97 e provocou a prorrogação. Dirk Nowitzki anotou 33 pontos, sua maior pontuação nesta temporada, incluindo os oito primeiros pontos do Mavericks na prorrogação.

No outro jogo da rodada de terça, o Minnesota Timberwolves venceu, fora de casa, o Detroit Pistons por 105 a 82.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

