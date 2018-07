Kobe anota 27 pontos, mas os Lakers são massacrados pelo Utah

Estadão Conteúdo 17 Outubro 2014 | 09h13

Kobe brilhou na partida com 27 pontos, cinco rebotes e quatro assistências nos 27 minutos em que permaneceu em quadra. Jordan Hill foi outro destaque do time de Los Angeles, com 14 rebotes e 12 pontos. Mesmo assim, o Lakers foi derrotado e agora acumula apenas uma vitória em quatro partidas disputadas na pré-temporada da NBA.

O armador Gordon Hayward anotou 16 pontos pelo Jazz, um a mais do que o ala Derrick Favors. Este foi o quarto jogo da equipe na pré-temporada, com quatro vitórias e nenhum resultado negativo.

Também na noite de quinta-feira, o Golden State Warriors derrotou o Denver Nuggets por 104 a 101, na Wells Fargo Arena, em Des Moines. O ala/armador Leandrinho Barbosa contribuiu para a vitória com cinco pontos e duas assistências nos dez minutos em que permaneceu em quadra. Já James Michael McAdoo foi o cestinha da partida com 20 pontos. Wilson Chandler e Timofey Mozgov anotaram 18 pontos cada para o Nuggets.