Kobe anota 44 pontos, mas Lakers perdem o nono jogo na temporada

O pior início de temporada do Los Angeles Lakers na história da NBA teve mais um capítulo na rodada de domingo. Mesmo atuando em casa e contando com 44 pontos de Kobe Bryant, a equipe californiana caiu diante do Golden State Warriors por 136 a 115 e sofreu sua nona derrota em 10 jogos em 2014/2015. É a primeira vez que os Lakers alcançam marca tão negativa em 67 anos de franquia, campanha que os deixam na última colocação da Conferência Oeste.

Com um elenco fraco e sem jogadores que inspirem confiança, o time tem abusado dos arremessos de Kobe Bryant. No domingo foram 34, dos quais ele acertou 15. Dos 23 primeiros pontos do Lakers na partida, 17 foram marcados pelo ala/armador. Jeremy Lin (0 ponto) e Carlos Boozer (seis pontos e cinco rebotes), contratados para auxiliarem Kobe, mais uma vez decepcionaram.

Diante de um time tão eficiente quanto os Warriors, isto foi fatal. Sete jogadores da equipe de Oakland marcaram ao menos dez pontos, com destaque para o armador Stephen Curry, que conduziu a vitória com 30 pontos e 15 assistências. Marreese Speights deixou o banco para contribuir com mais 24 pontos e nove rebotes. O brasileiro Leandrinho anotou quatro pontos e três rebotes nos 18 minutos em que esteve em quadra.

A vitória deixou o Golden State na terceira colocação do Oeste, com oito vitórias em 10 jogos, uma posição atrás do Houston Rockets, que venceu mais uma no domingo, a nona em 10 partidas. A vítima da vez foi o combalido Oklahoma City Thunder, ainda sem Kevin Durant e Russell Westbrook, que caiu por 69 a 65 em casa.

Foi a primeira vez desde 2005 que uma equipe venceu mesmo marcando menos de 70 pontos. Em dia de ataques poucos inspirados e defesas bem posicionadas, quem apareceu para decidir foi James Harden, que diante de seu ex-time anotou 19 pontos e nove rebotes. Pelo Thunder, destaque para os 15 pontos de Reggie Jackson e Lance Thomas.

Ainda no domingo, o Miami Heat sofreu sua terceira derrota consecutiva, a quinta em 10 jogos, ao cair diante do Milwaukee Bucks por 91 a 84, mesmo atuando em casa. Brandon Knight anotou nove pontos nos últimos três minutos, 20 no total, e liderou os visitantes. Do outro lado, Mario Chalmers foi o cestinha, com 18 pontos.

No outro jogo do dia, o New York Knicks finalmente voltou a vencer e conquistou apenas seu terceiro triunfo em 11 jogos ao passar pelo Denver Nuggets por 109 a 93, em casa. Carmelo Anthony e J.R. Smith marcaram 28 pontos cada um e garantiram o triunfo. Pelos Nuggets, que perderam pela sétima vez, o destaque foi Arron Afflalo, com 18 pontos.

Confira as partidas da NBA nesta segunda-feira:

Charlotte Hornets x Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers x Denver Nuggets

Boston Celtics x Phoenix Suns

Brooklyn Nets x Miami Heat

Detroit Pistons x Orlando Magic

Memphis Grizzlies x Houston Rockets

San Antonio Spurs x Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers x Chicago Bulls