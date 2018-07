Kobe Bryant anota 26 pontos e supera recorde de Jordan na NBA

Aos 36 anos e ainda uma das maiores estrelas em toda da NBA, Kobe Bryant é uma verdadeira lenda do esporte, já que, em 19 anos na liga, possui números impressionantes pelos Lakers, única equipe em que defendeu na NBA. Ele, que já disputou 1269 jogos em temporadas regulares pela equipe, possui uma média de 25,5 pontos por partida, uma das maiores em todos os tempos. Dono de cinco títulos da NBA, nos anos de 2000, 2001, 2002, 2009 e 2010, o camisa 24 dos Lakers já foi MVP (jogador mais valioso) da liga em uma oportunidade e teve como ápice na carreira os 81 pontos marcados na vitória de 122 a 104 de sua equipe sobre o Toronto Raptors, em 22 de janeiro de 2006.

Com todas essas estatísticas, é praticamente inevitável uma comparação com Michael Jordan, considerado por muitos como o maior jogador de basquete de todos os tempos. O ex-camisa 23 do Chicago Bulls, que também jogou dois anos pelo Washington Wizards, apesar de não ser o maior cestinha da liga, possui a maior média de pontos de todos os tempos, com 30,1 pontos por jogo e um aproveitamento impressionante de arremessos: quase 50%, número altíssimo para quem atua como ala/armador e tenta muitos "chutes" durante o jogo. O craque acumula seis títulos da NBA pelo Chicago Bulls (1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998), sendo que no intervalo entre as duas sequências de três títulos, "abandonou" o basquete para jogar beisebol, realizando um antigo sonho de seu pai. Com 32.292 pontos em 15 temporadas, apesar de suas estatísticas serem superiores às de Kobe, que jogou mais tempo profissionalmente, ele perde na pontuação máxima de um jogo, já que seu recorde é de 69 pontos, contra o Cleveland Cavaliers, em 1990.