Kobe Bryant brilha e Lakers vence Nuggets de virada na NBA

Kobe Bryant surpreendeu ao anotar 31 pontos, cinco assistências e três rebotes no Pepsi Center Arena, em Denver. Cestinha da partida, ele igualou seu melhor desempenho na temporada regular até agora, após desfalcar a equipe no jogo passado em razão de dores no ombro direito.

Kobe, que vai se aposentar ao fim da temporada, contou também com o bom desempenho de Jordan Clarkson, com 19 pontos e oito rebotes, e Louis Williams, com 17 pontos e cinco assistências, para liderar a virada do Lakers, que chegou a estar perdendo por 21 pontos de diferença no segundo quarto. No período seguinte, o time de Los Angeles venceram por 32 a 16.

Foi apenas o quinto triunfo do Lakers, que não contou com o brasileiro Marcelinho Huertas nesta terça-feira. Com 23 derrotas, a equipe segue na última colocação do lado Oeste. O Nuggets tem situação mais favorável, com 11 vitórias e 17 derrotas, mas segue fora da zona de classificação para os playoffs.

Em Toronto, o Raptors venceu o Dallas Mavericks por 103 a 99 e se manteve na cola do líder Cleveland Cavaliers na Conferência Leste. DeMar DeRozan comandou os anfitriões ao anotar 28 pontos, quatro assistências e quatro rebotes. Kyle Lowry também se destacou ao obter um "double-double" de 17 pontos e 10 rebotes. Quase chegou ao "triple-double" com mais sete assistências. O brasileiro Lucas Bebê esteve em quadra durante apenas oito minutos e marcou apenas um ponto.

Com sua 18ª vitória, o Raptors se igualou ao número de triunfos do Cavaliers. Mas leva desvantagem nas derrotas. Sofreu 12, contra sete do primeiro colocado da tabela. Já o Mavericks ocupa o quinto lugar da Conferência Oeste, com 15 vitórias e 13 derrotas.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Philadelphia 76ers 90 x 104 Memphis Grizzlies

Toronto Raptors 103 x 99 Dallas Mavericks

Miami Heat 92 x 93 Detroit Pistons

Denver Nuggets 107 x 111 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Washington Wizards x Memphis Grizzlies

Orlando Magic x Houston Rockets

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Charlotte Hornets x Boston Celtics

Indiana Pacers x Sacramento Kings

Brooklyn Nets x Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks x Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers

Phoenix Suns x Denver Nuggets

Golden State Warriors x Utah Jazz

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder