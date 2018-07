Kobe Bryant chega aos 30 mil pontos e Lakers vence

Kobe precisava de 13 pontos para chegar aos 30 mil, mas anotou 17 somente no primeiro tempo, terminou com 29 e entrou para o seleto grupo que conta apenas com lendas do esporte: Kareem Abdul-Jabbar (38.387 pontos), Karl Malone (36.928), Michael Jordan (32.292) e Wilt Chamberlain (31.419).

Por coincidência, a marca foi alcançada justamente diante da franquia que selecionou Kobe Bryant no Draft de 1996, o Hornets. Ele nunca chegou a jogar pela equipe, já que foi trocado imediatamente com o Los Angeles Lakers pelo pivô Vlade Divac. "É uma ironia. É engraçado como o esporte sempre parece ter certa conectividade em alguma forma. Sempre parece completar um ciclo", declarou o ala.

A noite da última quarta ainda teve a melhor equipe da Conferência Leste em quadra, e suando para vencer o Charlotte Bobcats. Um arremesso de J.R. Smith no estouro do cronômetro garantiu a vitória por 100 a 98 do New York Knicks, que contou com os 23 pontos de Carmelo Anthony, além dos 18 pontos e 17 rebotes de Tyson Chandler. Pelo Bobcats, destaque para os 25 pontos e 11 assistências do armador Kemba Walker.

Se o Knicks segue em alta, o mesmo não pode ser dito do Cleveland Cavaliers, que perdeu mais uma, apesar de nova boa atuação de Anderson Varejão. O brasileiro terminou com 11 pontos e 15 rebotes, mas sua equipe foi derrotada - pela 15.ª vez em 19 partidas - pelo Chicago Bulls, por 95 a 85.

Varejão chegou ao seu décimo "double-double" consecutivo, todos com pelo menos 15 rebotes. Mas do outro lado o italiano Marco Belinelli teve seu melhor desempenho na temporada, com 23 pontos, e garantiu a vitória do Bulls.

Se Varejão não teve motivos para celebrar, os outros dois brasileiros que estiveram em quadra na quarta puderam comemorar uma vitória. Em Boston, o Celtics venceu o Minnesota Timberwolves por 104 a 94, com 18 pontos de Kevin Garnett. Leandrinho esteve em quadra por apenas quatro segundos e não pontuou.

Já Tiago Splitter atuou por 24 minutos e foi importante na vitória do San Antonio Spurs sobre o Milwaukee Bucks, em casa, por 110 a 99. Ele anotou 15 pontos e cinco rebotes, mas os cestinhas da equipe, e da partida, foram Gary Neal e Tony Parker, que ainda anotou 10 assistências, com 22 pontos.

Confira os resultados da última quarta-feira na NBA:

Charlotte Bobcats 98 x 100 New York Knicks

Indiana Pacers 99 x 92 Portland Trail Blazers

Boston Celtics 104 x 94 Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons 97 x 104 Golden State Warriors

Atlanta Hawks 108 x 104 Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers 85 x 95 Chicago Bulls

New Orleans Hornets 87 x 103 Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs 110 x 99 Milwaukee Bucks

Utah Jazz 87 x 81 Orlando Magic

Sacramento Kings 107 x 100 Toronto Raptors

Los Angeles Clippers 112 x 90 Dallas Mavericks

Veja as partidas da NBA nesta quinta-feira:

Miami Heat x New York Knicks

Phoenix Suns x Dallas Mavericks