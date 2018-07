Kobe Bryant anuncia aposentadoria ao fim da temporada da NBA

Kobe Bryant, astro do Los Angeles Lakers, anunciou neste domingo, de forma inesperada, que irá se aposentar ao final da temporada 2015/2016 da NBA. O astro de 37 anos de idade fez a revelação em uma publicação no The Players Tribune, site para o qual os próprios jogadores da liga de basquete dos Estados Unidos escrevem para expressar o que pensam ou para revelar seus planos, por exemplo.

A decisão não foi totalmente surpreendente, já que nas últimas semanas o jogador indicou em várias ocasiões que estava analisando a possibilidade desta sua 20ª temporada na NBA ser a sua última.

Assim, depois de duas décadas de serviços prestados com brilho ao basquete, Kobe irá se aposentar e dará fim a uma carreira que, entre outros feitos, contabilizou duas medalhas de ouro olímpicas, cinco anéis de campeão da NBA e 17 participações no All-Star Game, o Jogo das Estrelas da liga de basquete dos Estados Unidos. Para completar, na NBA ele acumula mais de 32 mil pontos, sendo 81 deles em apenas um jogo (o segundo melhor desempenho ofensivo de um único atleta em uma partida na história).

"Esta temporada é tudo o que resta para dar", escreveu Kobe, por meio de uma carta cujo título foi "Querido basquetebol", na qual reconheceu que as limitações físicas atuais pesaram para a sua decisão e escreveu como se estivesse falando diretamente ao esporte em que se consagrou como um dos maiores de todos os tempos.

"Fiz tudo por você porque é isso o que se faz quando alguém faz uma pessoa se sentir tão vivo quanto você me fez sentir. Você deu a um garoto de seis anos o sonho dele de jogar no Lakers, e eu te amarei sempre por isso. Mas não posso te amar de um jeito obsessivo por muito mais tempo. Essa temporada é tudo o que posso oferecer. Meu coração pode aguentar o batimento, minha cabeça pode aguentar o esforço, mas meu corpo sabe que é hora de dar adeus. E tudo bem. Estou pronto para te deixar", afirmou Kobe, por meio da emocionada carta.

O astro é o terceiro maior pontuador da história da NBA, na qual se sagrou campeão em 2000, 2001, 2002, 2009 e 2010. E caso confirme, de fato, a sua aposentadoria das quadras após o fim desta temporada da NBA, ele será uma grande estrela que ficará definitivamente fora dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Há pouco mais de duas semanas, ele chegou a manifestar o interesse de defender os Estados Unidos na Olimpíada. Mas agora parece convencido de que se aposentará antes da disputa da importante competição, que ocorrerá em agosto, após o término desta temporada da NBA.